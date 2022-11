Frankfurt (www.fondscheck.de) - Seit Dienstag ist ein neuer Exchange Traded Fund von AXA Investment Managers auf Xetra und über den Handelsplatz Börse Frankfurt handelbar, so die Deutsche Börse AG.Der AXA IM NASDAQ 100 UCITS ETF USD Acc (ISIN IE000QDFFK00/ WKN A3DXEB) werde passiv verwaltet und investiere in die 100 nach Marktkapitalisierung größten nationalen und internationalen Unternehmen, die an der NASDAQ gelistet seien. Zu den aktuell im Index enthaltenen Branchen würden Basiskonsumgüter, Gesundheitswesen, Grundstoffe, Industriewerte, Technologie, Telekommunikation, Versorger und zyklische Konsumgüter zählen. Nicht im Index enthalten seien Unternehmen des Finanzsektors. ...

