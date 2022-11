EQS-News: Petro Welt Technologies AG / Schlagwort(e): Quartals-/Zwischenmitteilung/9-Monatszahlen

Ergebnisse der Petro Welt Technologies AG für Q1-3: Gesteigerter Konzernumsatz durch gestärktes Fracturing-Geschäft und positive Entwicklung im Segment Drilling, Sidetracking und IPM



22.11.2022 / 22:00 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



PRESSEMITTEILUNG Ergebnisse der Petro Welt Technologies AG für die ersten drei Quartale 2022: Gesteigerter Konzernumsatz durch gestärktes Fracturing-Geschäft und positive Entwicklung im Segment Drilling, Sidetracking und IPM In den ersten neun Monaten des Jahres 2022 stieg der Konzernumsatz der PeWeTe Gruppe auf EUR 229,8 Mio. (Q3 2021: EUR 168,5 Mio.).

Der Umsatz im Segment Well Services und Stimulation erhöhte sich gegenüber 2021 um 60,0 % und erreichte in den ersten neun Monaten des Jahres 2022 EUR 110,1 Mio. (Q1-3 2021: EUR 68,8 Mio.).

Im Segment Drilling, Sidetracking und Integriertes Projektmanagement (IPM) belief sich der Umsatz in den ersten neun Monaten des Jahres 2022 auf EUR 110,6 Mio. (Q1-3 2021: EUR 90,4 Mio.), was einem Plus von 22,3 % entspricht.

Die Geschäftstätigkeiten des Unternehmens im Rahmen des Joint Ventures im Oman wurden beendet und die Tochtergesellschaft PEWETE EVO SERVICES LLC wird liquidiert.

Ende August wurde der Verkauf der in Russland ansässigen Geschäftseinheiten abgeschlossen. Wien, 22. November 2022 Aufgrund des Verkaufs der russischen Tochtergesellschaften sind die Einnahmen dieser Unternehmen (sowie die Betriebskosten und alle sonstigen Aufwendungen) nur für acht Monate des Jahres 2022 berücksichtigt. Infolge des Anstiegs der Ölproduktion und der Erhöhung der Quoten im Rahmen des OPEC+-Abkommens stieg der Umsatz im Segment Well Services and Stimulation in den ersten neun Monaten des Jahres 2022 auf EUR 110,1 Mio. (Q1-3 2021: EUR 68,8 Mio.). Das gegenüber dem Vorjahr erzielte Wachstum ist hauptsächlich auf den Anstieg der Zahl der Aufträge und der Einnahmen pro Auftrag zurückzuführen. Auch der Umsatz im Segment Drilling, Sidetracking und Integriertes Projektmanagement (IPM) entwickelte sich positiv. In den ersten drei Quartalen des Jahres 2022 wurde insgesamt ein Umsatz von EUR 110,6 Mio. erreicht, ein Plus von 22,3 % im Vergleich zu EUR 90,4 Mio. im Vorjahreszeitraum. Auf der außerordentlichen Hauptversammlung am 16. August 2022 hatten die Aktionäre der Petro Welt Technologies AG den Verkauf der in Russland ansässigen Geschäftseinheiten beschlossen. Die Gruppe schloss die Transaktion Ende August 2022 ab.

Die PeWeTe beendete zudem die Geschäftstätigkeiten ihres Joint Ventures im Oman, die Tochtergesellschaft PEWETE EVO SERVICES LLC wird liquidiert. Der Großteil der Vermögenswerte im Oman wurde auf die Aktivitäten der PeWeTe in Kasachstan übertragen. Der Bericht über die ersten drei Quartale 2022 der Petro Welt Technologies AG steht auf der Website des Unternehmens unter www.pewete.com zum Download bereit. Über die Petro Welt Technologies AG Die Petro Welt Technologies AG mit Sitz in Wien ist eine der führenden, frühzeitig etablierten OFS-Gesellschaften in Russland und der GUS und hat sich auf Dienstleistungen zur Steigerung der Produktivität neuer und bestehender Öl- und Gasformationen spezialisiert. Rückfragen Konstantin Huber (Male Huber Friends GmbH) Investor Relations T: +43 699 1172 68 14 huber@mhfriends.at

22.11.2022 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com