NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Infineon nach einer Roadshow auf "Underperform" mit einem Kursziel von 20 Euro belassen. Der Chiphersteller habe prognostiziert, dass seine SiC-Umsätze (Siliziumkarbid) für Industrieapplikationen bis 2027 mit einer jährlichen durchschnittlichen Wachstumsrate von 40 Prozent auf mehr als eine Milliarde Euro wachsen sollen, schrieb Analyst Janardan Menon in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Er erwarte, dass der Chiphersteller aus München klarer Marktführer in diesem Bereich bleiben werde./ck/nas



Veröffentlichung der Original-Studie: 22.11.2022 / 13:05 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.11.2022 / 13:05 / ET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE0006231004

INFINEON-Aktie komplett kostenlos handeln - auf Smartbroker.de