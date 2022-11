Henderson, Nevada (ots/PRNewswire) -Research Solutions (NASDAQ: RSSS) gibt heute die Markteinführung von Curedatis bekannt, einer Software-as-a-Service (SaaS) Lösung, die den Prozess von systematischen Übersichtsarbeiten optimieren soll. Die Plattform ermöglicht einen effizienten Screening Prozess von wissenschaftlichen Publikationen unter Einhaltung von regulatorischen Vorgaben. Durch die intelligente Dokumentation und einem Audit Trail profitieren vor allem Unternehmen aus der Medizintechnik bei dem Erstellen der Klinischen Bewertung unter der EU-Medical Device Regulation (MDR).Curedatis ist eine webbasierte Plattform, die es Nutzern ermöglicht, klinische Evidenz schnell zu identifizieren und zu verarbeiten. Die Plattform umfasst eine auf künstlicher Intelligenz basierenden Ansatz, welche relevante Informationen wie die PICO*-Begriffe erkennt und automatisch PRISMA-Flussdiagramme und weitere strukturierte Übersichten für eine kritische Literaturbewertung erstellt. Das macht die Literaturanalyse schneller und einfacher. *[PICO: Acronym aus dem Englischen für Population, Intervention, Comparison, Outcome]"Curedatis befasst sich mit den Herausforderungen, mit denen Medizintechnikunternehmen bei der Durchführung Klinischer Bewertungen konfrontiert werden", sagt Michiel van der Heijden, Chief Product Officer von Research Solutions. "Die Plattform wurde entwickelt, um die Suche zu vereinfachen und einen einheitlichen Prozess für ein schnelles und gründliches Screening von wissenschaftlichen Publikation zu bieten."Die wichtigsten Vorteile und Funktionen von Curedatis- Vereinfachte Suche: Die Benutzer müssen weniger Zeit für das Lesen und Extrahieren von Informationen aufwenden und haben mehr Zeit für die Auswertung ihrer Ergebnisse.- Ultraschnelles Screening: Mit der Identifizierung der PICO-Labels finden die Nutzer rasch die Informationen, die sie zur Bewertung benötigen.- Zentrale Beschaffung: Durch die direkte Integration in die Article-Galaxy-Plattform von Research Solutions können Benutzer ihre Literaturquellen im Volltext an einem einzigen zentralen Ort verwalten, so dass sie keine Zeit mit der Duplizierung von Daten in Dokumenten und Tabellen verschwenden.Erfahren Sie mehr über Curedatis und besuchen Sie: www.researchsolutions.com/curedatisInformationen zu Research SolutionsResearch Solutions, Inc. (NASDAQ: RSSS) bietet cloudbasierte Technologien, um den Prozess der Beschaffung, Verwaltung und Erstellung von geistigem Eigentum zu optimieren. Das 2006 unter dem Namen Reprints Desk gegründete Unternehmen ist ein Pionier bei der Entwicklung von Lösungen für Forscher. Heute verlassen sich mehr als 70 Prozent der führenden Pharmaunternehmen, renommierten Universitäten und aufstrebenden Unternehmen auf Article Galaxy, die SaaS-Forschungsplattform dieses Unternehmens, um ihren Zugang zu den neuesten wissenschaftlichen Forschungsergebnissen und Daten mit einem rund um die Uhr verfügbaren Kundensupport zu optimieren.Weitere Informationen über Research Solutions finden Sie hier: www.researchsolutions.com | LinkedIn | Facebook | TwitterPhoto - https://mma.prnewswire.com/media/1942906/Research_Solutions_Curedatis.jpgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/1154590/Research_Solutions_Reprints_Desk_Logo.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/research-solutions-bringt-curedatis-auf-den-markt-eine-plattform-zur-schnellen-literaturanalyse-fur-die-life-sciences-branche-301685658.htmlPressekontakt:jtracy@reprintsdesk.comOriginal-Content von: Research Solutions, Inc., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/166940/5377048