MÄRKTE USA/Aktien und Anleihen laufen hoch - Abercrombie haussieren

NEW YORK (Dow Jones)--Fest hat sich die Wall Street am Dienstag präsentiert. Teilnehmer verwiesen auf den Thanksgiving-Feiertag am Donnerstag. Die saisonale Statistik spreche für einen freundlichen Verlauf an den Börsen rund um diesen Tag. Stützend könnte sich dabei auch eine eventuelle Ausgabenfreude der Konsumenten in der "Black Week" auswirken, in der der Einzelhandel mit Schnäppchenangeboten die Ausgabenfreude der Verbraucher ankurbelt.

Der Dow-Jones-Index gewann 1,2 Prozent auf 34.098 Punkte. Für den S&P-500 ging es dagegen um 1,4 Prozent nach oben, und der Nasdaq-Composite notierte ebenfalls 1,4 Prozent fester. Dabei gab es insgesamt 2.327 (Montag: 1.469) Kursgewinner und 844 (1.691) -verlierer. Unverändert schlossen 103 (109) Titel.

Der Dollar gab angesichts der gestiegenen Risikofreude und mit sinkenden Marktzinsen nach. Am Anleihemarkt ging es mit den Kursen nach oben, die Renditen sanken also.

Möglicherweise wären die Indizes noch höher gelaufen, hätte es nicht die Sorgen über Covid-19-Beschränkungen in China gegeben. Man stecke in einer Art Zwickmühle, meinte Marktexperte Jim Reid von der Deutschen Bank. In China seien diverse Covid-19-Szenarien denkbar, in nächster Zeit viele weitere Einschränkungen, aber auch stärkere und dauerhaftere Wiedereröffnungen bis zum Frühjahr. Gerade erst wurde aus China ein Rekordanstieg der Neuinfektionen gemeldet.

Zoom für Ausblick abgestraft

Die Aktie des Videokonferenzanbieters Zoom gab um 3,9 Prozent nach. Das Unternehmen hat eine schwache Prognose für das vierte Quartal abgegeben. Dell Technologies legten um 6,5 Prozent zu. Der Computerhersteller rechnet für 2022 mit einem Umsatzrückgang. Die Quartalsergebnisse übertrafen aber die Schätzungen der Wall Street.

Urban Outfitters gewannen 8,9 Prozent. Die Bekleidungskette hat gute Quartalszahlen vorgelegt und ist zudem zuversichtlich für das Weihnachtsquartal. Abercrombie & Fitch schossen um knapp 21 Prozent nach oben, nachdem der Bekleidungseinzelhändler überraschend einen Gewinn im dritten Quartal erzielt hat. Best Buy verteuerten sich um 12 Prozent. Der Verbraucherelektronik-Einzelhändler hat Gewinn- und Umsatzerwartungen geschlagen und die Jahresprognose erhöht.

Agilent Technologies gewannen nach den Quartalszahlen 8,2 Prozent. Medtronic verloren 5,1 Prozent, nachdem der Hersteller von medizinischen Geräten einen unerwartet niedrigen Quartalsumsatz gemeldet hat.

Movado sausten nach Zahlen um gut 10 Prozent nach unten. Der Uhrendesigner hat nach schwachen Zahlen die Umsatzprognose für 2023 gekürzt.

Ölpreise stabilisiert

Am Ölmarkt konnten sich die Preise nach der jüngsten tagelangen Abwärtstendenz stabilisieren, sie legten um gut 1 Prozent zu, WTI-Öl verteuerte sich auf 81,18 Dollar je Fass. Analysten erwarten, dass die wöchentlichen Rohölbestandsdaten am Mittwoch einen Rückgang aufweisen. Zudem sorgte weiter für etwas Unterstützung, dass Saudi-Arabien am Vortag eine angebliche Fördererhöhung der Opec+ dementiert hat. Das Thema dürfte damit aber nicht vom Tisch sein, hieß es im Handel.

