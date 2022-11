Bohrergebnisse zeigen, dass die Lagerstätte für eine beträchtliche Erweiterung in einem dritten Zielgebiet offen ist! Erhebliche Vergrößerung des mineralisierten Fußabdruck bei Eau Claire! 11 Bohrproben noch ausstehend!

Fury Gold Mines gibt die Ergebnisse aus drei Kernbohrungen auf dem Projekt Eau Claire im Gebiet Eeyou Istchee in der Region James Bay (Quebec) bekannt.

Die drei Bohrungen zielten auf die Gap-Zone zwischen der Zone 450, die den Großteil der abgegrenzten Ressource Eau Claire beherbergt, und dem Hinge Target ab.

Quelle: Fury Gold Mines

Highlights:

Bohrung 22EC-058 durchteufte drei Zonen mit Goldmineralisierung über 42,5 Meter Bohrlänge, einschließlich 1,0 m mit 45,00 g/t Au und 1,0 m mit 5,55 g/t Au.

Die Abschnitte aus 22EC-058 erweitern die Goldmineralisierung um etwa 150 m in Richtung Westen und 315 m in Fallrichtung der abgegrenzten Ressource, wodurch die mineralisierte Grundfläche der Lagerstätte weiter vergrößert wird.

Zwischen der neu entdeckten Mineralisierung in der Gap-Zone und dem Hinge Target konnte somit die mineralisierte Grundfläche der Lagerstätte Eau Claire erheblich erweitert werden. Die Lagerstätte ist nach wie vor in alle Richtungen offen und das potenzielle Ausmaß von Eau Claire ist weiterhin noch nicht prognostizierbar.

Weitere Nachrichten in der Pipeline:

Derzeit stehen die Analyseergebnisse einer abgeschlossenen Bohrung im Hinge Target, von zwei Bohrungen in der östlichen Erweiterung und von acht Bohrungen in Percival noch aus. Fury Gold Mines geht davon aus, dass die Ergebnisse dieser Bohrungen im Laufe der kommenden Wochen veröffentlicht werden.

Fazit:

Exploration von hochgradigem Gold in Kanada! Fury Gold Mines ist ein gut finanziertes kanadisches Goldexplorationsunternehmen mit Schwerpunkt auf hochgradigem Gold, das strategisch in zwei produktiven Bergbauregionen positioniert ist: in der James Bay Region in Quebec und in der Kitikmeot Region in Nunavut. Zusätzlich hält der hoffnungsvolle Explorer noch eine Position von 59,5 Millionen Stammaktien an Dolly Varden Silver Corp (25,8 %). Unter der Leitung eines Managementteams und eines Board of Directors, die nachweislich erfolgreich bei der Finanzierung und Weiterentwicklung von Explorations-Assets sind, beabsichtigt Fury, seine mehrere Millionen Unzen umfassende Goldplattform durch rigorose Projektevaluierung und hervorragende Exploration zu erweitern.

Mit den noch ausstehenden Bohrergebnissen ist, in der Hoffnung einer hochgradigen Goldlagerstätte bei Eau Claire, für zukünftigen Newsflow gesorgt.

