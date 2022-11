Quarantäne aufgehoben, um Einkäufern aus aller Welt den Besuch zu erleichtern

Die 49.Auflage der Messe Hong Kong Toys Games Fair wird vom Hong Kong Trade Development Council organisiert und basiert auf dem ganz neuen Modell EXHIBITION+, bei dem eine Integration von Online- und Offline-Messe erfolgt. Die eigentliche Messe wird vom 9.-12. Januar 2023 im Hong Kong Convention and Exhibition Centre (HKCEC) abgehalten, während die Online-Messe vom 9. bis 19. Januar stattfindet, so dass Händler aus aller Welt Geschäftsmöglichkeiten sowohl persönlich als auch online erkunden können. Unter dem diesjährigen Motto "Play To Bond Family and Beyond" gibt es auf der Messe eine breite Palette von Produkten, die von traditionellem Spielzeug bis hin zu Hightech-Spielen, von bekannten Namen bis hin zu aufstrebenden Marken reicht.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte.

Die HKTDC Hong Kong Toys Games Fair findet im Januar 2023 wieder statt (Foto: Business Wire)

Weitere Lockerung der Quarantänemaßnahmen zur Erleichterung des Besuchs von Einkäufern aus aller Welt

Die Regierung der Sonderverwaltungsregion Hongkong gab mit Wirkung vom 26. September eine weitere Lockerung der Quarantänemaßnahmen für Einreisende bekannt. Im Zuge der "0+3"-Regelung entfallen für einreisende Personen die Durchführung eines PCR-Tests vor dem Flug und die Quarantäne in einem speziell dafür vorgesehenen Hotel. Reisende mit einem gelben Code während der drei Tage der medizinischen Überwachung können auch an B2B-Veranstaltungen teilnehmen. Die Regelung "Return2hk" und "Come2hk" wird auf alle Orte auf dem Festland und in Macau ohne Quotenbeschränkung ausgeweitet. Die jüngste Quarantäne-Regelung für Einreisende erleichtert den internationalen Einkäufern den Besuch der Hong Kong Toys Game Fair sowie der gleichzeitig abgehaltenen Hong Kong Baby Products Fair und der Hong Kong International Stationery School Supplies Fair.

Große Auswahl an Exponaten

Um den Einkäufern die Aufgabe der Beschaffung zu erleichtern, wird es auf der Messe eine Reihe von Produktbereichen geben, wie etwa die Brand Name Gallery, wo Markenprodukte mit aufsehenerregenden Design und innovativen Funktionen präsentiert werden. In der Kidult World sind Produkte für Erwachsene zu sehen, wie beispielsweise Hobbyartikel, Zauberartikel, Action- und Kriegsspiele sowie Kunstspielzeug, Modelle und Figuren. Auch die Smart-Tech Toys werden bei der kommenden Ausgabe der Messe wieder dabei sein. Präsentiert werden Spielzeuge und Spiele, die innovative Technologien wie u. a. AI, AR und VR verwenden. Umweltfreundliches Spielzeug ("Green Toys"), eines der derzeit heißesten Themen der Branche, wird auf der Messe ebenfalls präsentiert, um den Bedürfnissen des Marktes gerecht zu werden.

