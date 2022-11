Implenia AG / Schlagwort(e): Kooperation

Implenia schliesst Kooperationsvertrag mit Deutsche Asset One und Union Investment für Projektentwicklungen im deutschen Wohnimmobilienmarkt



23.11.2022 / 07:00 CET/CEST





Kooperation verbindet Fachkompetenz von Implenia mit Portfolio- und Assetmanagement-Kompetenz der Partner | Ziel ist die Identifikation, Finanzierung, Entwicklung und Realisation attraktiver Immobilienprojektentwicklungen | Weiterer Wachstumsschritt für Implenia im deutschen Immobilienmarkt

Glattpark (Opfikon), 23. November 2022 - Implenia, sowie die Deutsche Asset One und Union Investment, die eine langjährige Zusammenarbeit verbindet, haben einen Kooperationsvertrag unterzeichnet. Dieser verbindet die Akquisitions-, Projektentwicklungs- und Planungskompetenzen der Division Real Estate von Implenia mit der Marktexpertise und der exklusiven Ausrichtung auf nachhaltige Wohnimmobilieninvestments der Deutsche Asset One.

Die Kooperation ermöglicht es der Division Real Estate von Implenia ihre Erfahrung und Expertise in der Umsetzung städtebaulich attraktiver und nachhaltiger Entwicklungen einzubringen. Deutsche Asset One als Investment-Boutique im Bereich Wohnen und Union Investment als Service-Kapitalverwaltungsgesellschaft (KVG) arbeiten bereits seit 2011 in sechs erfolgreichen und kapitalstarken institutionellen Spezial-Wohnimmobilienfonds zusammen und bringen somit beide ihre lange Erfahrung im Asset- und Portfoliomanagement ein. Der Fokus aller drei Parteien liegt auf der Entwicklung eines modernen, nachhaltigen und funktionellen Wohnungsbaus, der den Anforderungen von Mietern und Investoren entspricht.

Ebenso ist vorgesehen, die Realisationskapazitäten der weiteren Divisionen von Implenia (Buildings, Civil Engineering und Specialties) bei der Umsetzung der fertig entwickelten und bewilligten Immobilienprojekte zu integrieren.

Starke Partnerschaft für erfolgreiche Immobilienprojekte

Die Kooperation ist für Implenia Teil der Strategie, im deutschen Immobilienmarkt weiter zu wachsen und unter anderem das Projektentwicklungsgeschäft als Service Development auszubauen. Adrian Wyss, Head Division Real Estate von Implenia, freut sich über den Abschluss des Vertrags und auf die künftige Kooperation: «Implenia kann durch diese Zusammenarbeit sowohl die Marktpräsenz in Deutschland in der Akquise von Objekten erhöhen als auch seine grosse Expertise und Erfahrung in der nachhaltigen Entwicklung und Realisation von grossen und komplexen Immobilienprojekten einbringen. Wir planen eine enge Kooperation mit der Deutschen Asset One und Union Investment in zahlreichen Projekten, bei denen das integrierte Geschäftsmodell von Implenia voll zum Tragen kommen wird.»

Kontakt für Medien:

Corporate Communications, T +41 58 474 74 77, communication@implenia.com

Kontakt für Investoren and Analysten:

Investor Relations, T +41 58 474 35 04, ir@implenia.com

Investoren-Agenda:

1. März 2023: Jahresergebnis 2022, Analysten- und Medienkonferenz

28. März 2023: Generalversammlung

Implenia

Als führender Schweizer Bau- und Immobiliendienstleister entwickelt und realisiert Implenia Lebensräume, Arbeitswelten und Infrastruktur für künftige Generationen in der Schweiz und in Deutschland. Zudem bietet Implenia in weiteren Märkten Tunnelbau- und damit verbundene Infrastrukturprojekte. Entstanden 2006, blickt Implenia auf eine rund 150-jährige Bautradition zurück. Das Unternehmen fasst das Know-how aus hochqualifizierten Beratungs-, Entwicklungs-, Planungs- und Ausführungseinheiten unter einem Dach zu einem integrierten, multinational führenden Bau- und Immobiliendienstleister zusammen. Mit ihrem breiten Angebotsspektrum sowie der Expertise ihrer Spezialisten realisiert die Gruppe grosse, komplexe Projekte und begleitet Kunden über den gesamten Lebenszyklus ihrer Bauwerke. Dabei stehen die Bedürfnisse der Kunden und ein nachhaltiges Gleichgewicht zwischen wirtschaftlichem Erfolg sowie sozialer und ökologischer Verantwortung im Fokus. Implenia mit Hauptsitz in Opfikon bei Zürich beschäftigt europaweit mehr als 7'700 Personen und erzielte im Jahr 2021 einen Umsatz von CHF 3,8 Mrd. Das Unternehmen ist an der SIX Swiss Exchange kotiert (IMPN, CH0023868554). Weitere Informationen unter www.implenia.com

Deutsche Asset One

Die Deutsche Asset One GmbH bietet Investment- und Asset-Management-Dienstleistungen mit dem Fokus auf Wohnimmobilien in Deutschland für nationale und internationale Investoren. Die Deutsche Asset One ist eine unabhängige und eigentümergeführte Investment- und Asset-Management-Gesellschaft, deren Anlagevolumen für die Jahre 2022/2023 bei rund 500 Millionen EUR liegt. Zu den Anlageobjekten zählen Projektentwicklungen und Bestandsimmobilien ab einem Einzelwert von min 10 Millionen Euro. Aktuell betreut die Deutsche Asset One ein Immobilienvermögen (Assets under Management) von über 2,0 Milliarden Euro. www.deutscheassetone.com

Union Investment

Union Investment steht für zukunftsweisende Immobilieninvestitionen weltweit und ist einer der führenden Immobilien-Investmentmanager in Europa. Das Geschäftsmodell basiert auf mehr als 50 Jahren Immobilienexpertise. Den Kunden wird eine umfassende Investmentplattform angeboten. Mit einem verwalteten Vermögen in den Offenen Immobilien-Publikumsfonds, Spezialfonds sowie Service- und Pooling-Mandaten von derzeit rund 54,0 Milliarden Euro ist Union Investment einer der größten Anbieter von Offenen Immobilienfonds für private und institutionelle Anleger in Deutschland.

Union Investment ist derzeit in 26 nationalen Märkten aktiv und verbindet einen starken Wachstumskurs mit dem Ziel einer noch breiteren Diversifizierung. Dazu gehört der Ausbau des Engagements in verschiedenen Immobilientypen sowie eine wachsende Bandbreite an Investmentstilen: von Core- bis Value-Add-Investments.

Durch die Büros in Hamburg, Wien, London, Paris, Madrid, New York und Singapur kann die Perspektive eines internationalen Investors mit fundierten Marktkenntnissen in den einzelnen Regionen verbunden werden. Rund 60 Prozent des Immobilienvermögens befinden sich ausserhalb Deutschlands.

Innerhalb der Union Investment Gruppe sind die Union Investment Real Estate GmbH in Hamburg und die Union Investment Institutional Property GmbH die Immobilienspezialisten. www.realestate.union-investment.com

