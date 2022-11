Obwohl zu Beginn dieser Handelswoche die Befürchtungen der Märkte um eine Ausweitung der Corona-Restriktionen in China für einen Dämpfer sorgten, versucht sich der Kupfer-Future an einer äußerst markanten Stelle an einer Stabilisierung und Wiederaufnahme der seit Mitte Juli laufenden Aufwärtsbewegung. Technisch wäre auf jeden Fall noch Luft nach oben. Nachdem bei 5,039 US-Dollar das vorerst letzte Hoch beim Kupfer-Future im März dieses Jahres markiert ...

