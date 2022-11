DJ MORNING BRIEFING - USA/Asien

Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

FEIERTAGSHINWEIS

MITTWOCH: In Japan bleiben die Börsen wegen des Arbeitsdanktags geschlossen.

DONNERSTAG: In den USA ruht das Geschäft an den Finanzmärkten wegen des Thanksgiving-Feiertags. Am darauffolgenden "Black Friday" wird nur verkürzt gehandelt.

TAGESTHEMA

Nach einer unerwartet schwachen Gewinnprognose will HP Inc. in den kommenden Jahren etwa 10 Prozent ihrer Belegschaft entlassen. Der CEO des Computerherstellers Enrique Lores führte "ein unbeständiges Makroumfeld und eine nachlassende Nachfrage in der zweiten Hälfte mit einer Verlangsamung auf der kommerziellen Seite" an.

HP meldete für das vierte Geschäftsquartal einen Nettoverlust von 2 Millionen Dollar oder weniger als einen Cent pro Aktie, verglichen mit einem Nettogewinn von 3 Milliarden Dollar oder 2,71 Dollar pro Aktie im Vorjahresquartal. Damit verfehlte HP die Zielvorgabe der Unternehmensleitung von 44 bis 54 Cents pro Aktie. Der Verlust war größtenteils auf eine nicht zahlungswirksame Steueranpassung in Höhe von 512 Millionen Dollar zurückzuführen; nach Abzug dieser Belastung und anderer Kosten, meldete das Unternehmen einen Gewinn von 85 Cents pro Aktie. Der Nettoumsatz belief sich auf 14,8 Milliarden Dollar, ein Rückgang um 11 Prozent gegenüber 16,68 Milliarden Dollar vor einem Jahr. Die von Factset befragten Analysten hatten einen bereinigten Gewinn von 84 Cents pro Aktie bei einem Umsatz von 14,69 Milliarden Dollar erwartet.

AUSBLICK KONJUNKTUR

- US 14:30 Auftragseingang langlebiger Wirtschaftsgüter Oktober PROGNOSE: +0,5% gg Vm zuvor: +0,4% gg Vm Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) PROGNOSE: 225.000 zuvor: 222.000 15:45 Einkaufsmanagerindex/PMI Service (1. Veröffentlichung) November PROGNOSE: 48,0 zuvor: 47,8 Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe (1. Veröffentlichung) November PROGNOSE: 50,0 zuvor: 50,4 16:00 Index Verbraucherstimmung Uni Michigan (2. Umfrage) November PROGNOSE: 54,9 1. Umfrage: 54,7 zuvor: 59,9 Neubauverkäufe Oktober PROGNOSE: -5,5% gg Vm zuvor: -10,9% gg Vm

ÜBERSICHT INDIZES

INDEX Stand +/- % E-Mini-Future S&P-500 4.007,50 -0,1% E-Mini-Future Nasdaq-100 11.732,25 -0,2% Nikkei-225 FEIERTAG Hang-Seng-Index 17.547,51 +0,7% Kospi 2.416,16 +0,5% Shanghai-Composite 3.095,02 +0,2% S&P/ASX 200 7.231,80 +0,7%

FINANZMÄRKTE

OSTASIEN (VERLAUF)

Etwas fester - Rückenwind kommt von der Wall Street. Hier hatten die Börsen im Vorfeld des Thanksgiving-Feiertags am Donnerstag deutliche Gewinne verbucht. Gegenwind kommt indessen weiter von steigenden Corona-Fällen in China. An der größten iPhone-Fabrik im zentralchinesischen Zhengzhou soll es zudem zu Protesten gekommen sein. Foxconn hatte zuletzt einen starken Anstieg der Corona-Infektionen in seiner Fabrik festgestellt, weshalb die taiwanische Firma die Anlage abriegelte. Die Foxconn-Aktie gibt in Taiwan 0,5 Prozent nach. Die Börse in Hongkong profitiert von Maßnahmen der People's Bank of China zur Stützung des Immobilienmarktes, heißt es. In Seoul wird das Sentiment von den Kursgewinnen der US-Technologiewerte an der Wall Street und der Hoffnung auf die saisonale Nachfrage nach Elektronikartikeln zum Jahresende gestützt. Die Aktien von Meritz Financial Group steigen um weitere 10 Prozent, nachdem die Aktie bereits am Vortag um das Tageslimit von 30 Prozent gestiegen war. Das Unternehmen hatte beschlossen, seine Versicherungs- und Wertpapier-Tochtergesellschaften zu integrieren. Auch die Börse in Sydney folgte den guten US-Vorgaben. In Neuseeland gab der NZX-50 um 0,9 Prozent nach, nachdem die Zentralbank den Leitzins angehoben und eine Rezession prognostiziert hat.

US-NACHBÖRSE

Die Aktie von HP legte um 2,1 Prozent zu. Nach einer unerwartet schwachen Gewinnprognose will das Unternehmen in den kommenden Jahren etwa 10 Prozent der Belegschaft entlassen. HP meldete für das vierte Geschäftsquartal einen Nettoverlust. Auf bereinigter Basis wurde ein Gewinn von 85 Cents pro Aktie erzielt. Der Nettoumsatz ging um 11 Prozent zurück. Nordstrom (-9,2%) hat im dritten Quartal weniger Umsatz erzielt, was zum Teil auf eine zeitliche Verschiebung des Jubiläumsverkaufs zurückzuführen ist. Zudem wurde ein Verlust geschrieben aufgrund von höheren Preisnachlässen. Der Jahresausblick wurde für den Gewinn je Aktie gesenkt. VMWare (-1,2%) hat im dritten Quartal den Umsatz gesteigert, jedoch weniger verdient als am Markt erwartet. Guess fielen um 6,1 Prozent, nachdem das Einzelhandelsunternehmen durchwachsene Zahlen für das dritte Quartal und einen Ausblick unter den Markterwartungen vorgelegt hat. Autodesk verloren nach Vorlage von Drittquartalszahlen 9,3 Prozent. Das Software-Unternehmen hat seine Umsatzprognose für das Gesamtjahr gesenkt.

WALL STREET

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 34.098,10 +1,2% 397,82 -6,2% S&P-500 4.003,58 +1,4% 53,64 -16,0% Nasdaq-Comp. 11.174,41 +1,4% 149,90 -28,6% Nasdaq-100 11.724,84 +1,5% 171,39 -28,2% Dienstag Montag Umsatz NYSE (Aktien) 824 Mio 803 Mio Gewinner 2.368 1.471 Verlierer 807 1.698 Unverändert 127 125

Fest - Teilnehmer verwiesen auf den Thanksgiving-Feiertag am Donnerstag. Die saisonale Statistik spreche für einen freundlichen Verlauf an den Börsen rund um diesen Tag. Stützend könnte sich dabei auch eine eventuelle Ausgabenfreude der Konsumenten in der "Black Week" auswirken, in der der Einzelhandel mit Schnäppchenangeboten die Ausgabenfreude der Verbraucher ankurbelt. Zoom gaben um 3,9 Prozent nach. Das Unternehmen hat eine schwache Prognose für das vierte Quartal abgegeben. Dell Technologies legten um 6,5 Prozent zu. Der Computerhersteller rechnet für 2022 mit einem Umsatzrückgang. Die Quartalsergebnisse übertrafen aber die Schätzungen der Wall Street. Urban Outfitters gewannen 8,9 Prozent. Die Bekleidungskette hat gute Quartalszahlen vorgelegt und ist zudem zuversichtlich für das Weihnachtsquartal. Abercrombie & Fitch schossen um knapp 21 Prozent nach oben, nachdem der Bekleidungseinzelhändler überraschend einen Gewinn im dritten Quartal erzielt hat. Best Buy verteuerten sich um 12 Prozent. Der Verbraucherelektronik-Einzelhändler hat Gewinn- und Umsatzerwartungen geschlagen und die Jahresprognose erhöht. Agilent Technologies gewannen nach den Quartalszahlen 8,2 Prozent. Medtronic verloren 5,1 Prozent, nachdem der Hersteller von medizinischen Geräten einen unerwartet niedrigen Quartalsumsatz gemeldet hat. Movado sausten nach Zahlen um gut 10 Prozent nach unten. Der Uhrendesigner hat nach schwachen Zahlen die Umsatzprognose für 2023 gekürzt.

US-ANLEIHEN

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 4,51 -1,8 4,53 378,3 5 Jahre 3,95 -5,9 4,00 268,6 7 Jahre 3,89 -3,7 3,92 244,6 10 Jahre 3,77 -6,5 3,83 225,6 30 Jahre 3,83 -7,1 3,90 193,1

Am Anleihemarkt ging es mit den Kursen nach oben, die Renditen sanken entsprechend.

DEVISEN

zuletzt +/- % 00:00 Di, 8:52h % YTD EUR/USD 1,0323 +0,2% 1,0305 1,0267 -9,2% EUR/JPY 145,98 +0,3% 145,50 145,56 +11,5% EUR/GBP 0,8685 +0,2% 0,8669 0,8665 +3,4% GBP/USD 1,1886 -0,0% 1,1889 1,1847 -12,2% USD/JPY 141,40 +0,1% 141,20 141,78 +22,8% USD/KRW 1.352,61 -0,0% 1.353,01 1.357,01 +13,8% USD/CNY 7,1518 +0,2% 7,1399 7,1594 +12,5% USD/CNH 7,1590 +0,3% 7,1381 7,1617 +12,7% USD/HKD 7,8170 +0,0% 7,8167 7,8136 +0,3% AUD/USD 0,6643 -0,0% 0,6644 0,6621 -8,5% NZD/USD 0,6166 +0,3% 0,6150 0,6130 -9,7% Bitcoin BTC/USD 16.468,17 +1,8% 16.184,23 15.714,53 -64,4%

Der Dollar gab angesichts der gestiegenen Risikofreude und mit sinkenden Marktzinsen nach.

++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL / GAS

zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 80,98 80,95 +0,0% +0,03 +16,9% Brent/ICE 88,35 88,36 -0,0% -0,01 +20,4% GAS VT-Settlem. +/- EUR Dutch TTF 0,00 119,64 -100,0% -119,64 +90,3%

Am Ölmarkt konnten sich die Preise nach der jüngsten tagelangen Abwärtstendenz stabilisieren, sie legten um gut 1 Prozent zu, WTI-Öl verteuerte sich auf 81,18 Dollar je Fass. Analysten erwarten, dass die wöchentlichen Rohölbestandsdaten am Mittwoch einen Rückgang aufweisen. Zudem sorgte weiter für etwas Unterstützung, dass Saudi-Arabien am Vortag eine angebliche Fördererhöhung der Opec+ dementiert hat. Das Thema dürfte damit aber nicht vom Tisch sein, hieß es im Handel.

METALLE

zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.736,82 1.740,10 -0,2% -3,29 -5,1% Silber (Spot) 21,04 21,08 -0,2% -0,04 -9,8% Platin (Spot) 993,00 993,00 0% 0 +2,3% Kupfer-Future 3,61 3,61 -0,2% -0,01 -18,2%

Der Goldpreis tendierte mit dem schwachen Dollar minimal fester.

