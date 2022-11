Lu Ting, ein Ökonom, der Chinas Wohnungsbaupleite schon vor dem Platzen der Immobilienblase vorausgesagt hatte, sieht eine langsame Erholung am Immobilienmarkt. Eine Fülle an Problemen belastet seit Monaten den Immobiliensektor in China, was sich auf die gesamte chinesische Wirtschaft auswirkt. Damit sich die Krise am Immobilienmarkt nicht in einen Flächenbrand verwandelt, hat Peking hart durchgegriffen. ...

