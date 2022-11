(shareribs.com) London 23.11.2022 - Erneut sind die Rohölbestände in den USA deutlich zurückgegangen. Die Ölpreise liegen dennoch leicht unter Druck, da in Kürze in ein Preisdeckel für russisches Rohöl erwartet wird und China ein Risiko bleibt. Das private American Petroleum Institute teilte gestern mit, dass die Rohölbestände in den USA in der vergangenen Woche um 4,8 Mio. Barrel zurückgegangen sind. ...

