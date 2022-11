DJ Holzmann befürwortet sehr großen EZB-Zinsschritt im Dezember

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Europäische Zentralbank (EZB) sollte ihre Zinsen im Dezember nach Aussage von EZB-Ratsmitglied Robert Holzmann zum dritten Mal in Folge um 75 Basispunkte erhöhen. Eine weitere große Zinserhöhung "würde ein starkes Signal unserer Entschlossenheit setzen", sagte der Gouverneur der Oesterreichischen Nationalbank (OeNB) der Financial Times. "Es würde den Unternehmen und Gewerkschaften zeigen, dass wir es ernst meinen, also unterschätzt uns nicht, seid vorsichtig".

Holzmann sagte weiter, er könne "keine Anzeichen für einen Rückgang der Kerninflation" erkennen und erwarte nur eine "Abflachung des Wachstums oder eine leichte Rezession", nicht aber einen tiefen Abschwung. Holzmann ist nach eigenen Worten "offen für eine Änderung meiner Meinung" auf der Grundlage der neuen vierteljährlichen Stabsprojektionen der EZB, die dem EZB-Rat zu seinen Beratungen am 14./15. Dezember vorliegen werden.

