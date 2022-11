The following instruments on XETRA do have their last trading day on 23.11.2022Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 23.11.2022ISIN NameLU0210302369 DWSI.-ESG EM.MKTS.EQ. FC INVESTMENTLU0273227784 DWSI.-ESG EM.MKTS.EQ.DLLC INVESTMENTLU0210302286 DWSI.-ESG EM.MKTS.EQ. NC INVESTMENTLU0210302013 DWSI.-ESG EM.MKTS.EQ. LD INVESTMENTLU0210301635 DWSI.-ESG EM.MKTS.EQ.LC INVESTMENTIT0005351678 B.T.P. 18-22 FLRDE000LB122B5 LBBW STUFENZINS 18/22DE000SLB5631 LDSBK.SAAR IHS S.563XS1717768219 EXP.-IMP.BK CH 17/22 MTNXS1233710380 BK DHOFAR SAOG 15/UNDUS056752AB41 BAIDU 12/22XS1308289146 GOLDM.S.GRP 16/22 MTNFR0012333193 SONEPAR 14/22DE000HVB75R0 UC-HVB CRLNFI 25 DBKES0224261042 CORES 15-22 MTNFR0012332450 CA HOME LOAN SFH 14/22MTNDE000HLB1V40 LB.HESS.-THR.IS0514B/125DK0030407986 DANSKE BK 17/22 MTNXS1908250191 VERISURE HOLD. 18/23 REGSXS0858366684 STATKRAFT 12/22 MTNXS0859098351 INTERCONT.HOT.GRP 12/22US55608KAH86 MACQUARIE GRP 17/23FLRMTNUS55608KAJ43 MACQUARIE GRP 17/23FLRMTNDE000A11QET0 BRANDENBURG LSA 14/22DE000A19SPK4 CORESTATE C.HDLG 17/22 CVDE000A2AAWE0 BRANDENBURG LSA 17/22 VARAT0000A0XBX2 ERSTE GP BNK AG 12-22 291