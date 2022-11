The following instruments on XETRA do have their first trading 23.11.2022Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag 23.11.2022Aktien1 CA92536G1046 Vertex Resource Group Ltd.2 US04686J3095 Athene Holding Ltd. PRF.SER.C3 US1258968379 CMS Energy Corp. PRF.SH.C4 SE0016785786 Fastighetsbolaget Emilshus AB5 GB00BQ1MW662 Selina Hospitality PLC6 GB00BN4M3M55 Tialis Essential IT PLC7 US96145W1036 Westrock Coffee Company8 CA57980Q1063 McCoy Global Inc.9 FI0009004741 Raute Oyj10 KYG3R33A2053 Ebang International Holdings Ltd.11 FR001400BV89 Pharnext12 US9307522097 Waitr Holdings Inc.Anleihen/ETF1 US718172CX57 Philip Morris International Inc.2 US718172CV91 Philip Morris International Inc.3 CH1214797172 Credit Suisse Group AG4 CH1227937708 E.ON SE5 DE000A30V3F1 Katjesgreenfood GmbH & Co.KG6 US718172CT46 Philip Morris International Inc.7 US04686JAF84 Athene Holding Ltd.8 CH1227937690 E.ON SE9 US718172CW74 Philip Morris International Inc.10 FR001400E7I7 Crédit Agricole S.A.11 FR001400E7J5 Crédit Agricole S.A.12 DE000A30VQ09 Deutsche Bank AG13 DE000HLB7929 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale14 DE000HLB7861 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale15 DE000HLB7853 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale16 DE000HLB7838 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale17 DE000HLB7804 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale18 US718172CU19 Philip Morris International Inc.19 IE00BM8R0J59 Global X NASDAQ 100 Covered Call UCITS ETF