News von Trading-Treff.de JD.com Aktienanalyse nach den Quartalszahlen an der Nasdaq. Der Einzelhandel in China legt wieder zu, wie skizziert sich das Chartbild? Umsätze stabil, Investitionen bei Alibaba schwach Nachdem die JD-Aktie der Wochengewinner im Technologieindex Nasdaq100 der vergangenen Woche war und Quartalszahlen vorlegte, widmen wir uns diesem Wert erneut. Erste Informationen sind in der Playlist seit 2 Monaten abgelegt. JDcom ist das ...

Den vollständigen Artikel lesen ...