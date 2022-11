Platzierungsergebnis - die Katjesgreenfood GmbH & Co. KG hat mit ihrer ersten Unternehmensanleihe (ISIN: DE000A30V3F1) während der Zeichnungsphase (17. und 22. November 2022) ein Volumen in Höhe von 20 Mio. Euro am Kapitalmarkt eingesammelt. Dies entspricht einem Platzierungsergebnis in Höhe von 80%, da das maximale Volumen der Anleihe 25 Mio. Euro beträgt. Die Anleihemittel ...

Den vollständigen Artikel lesen ...