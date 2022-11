Trotz Umsatzsteigerungen im ersten Geschäftshalbjahr 2022/2023 hat PROSUS weniger verdient. Der Handelsertrag des Investors in Tech- Unternehmen und Online-Marktplätze ging im Sechsmonatszeitraum per Ende September um 37 % auf 1,4 Mrd. $ zurück. Gründe waren ein niedriger Beitrag durch die Investition in den chinesischen Technologiekonzern TENCENT sowie weitere E-Commerce-Beteiligungen. Außerdem wirkten sich Wechselkursentwicklungen in Schwellenländern negativ aus. Auch der bereinigte Kerngewinn ging um 60 % auf 897 Mio. $ zurück. Der Umsatz stieg jedoch um 9 % auf 16,5 Mrd. $ im fortgeführten Geschäft. Grund war hier vor allem der 41 %-ige Zuwachs beim E-Commerce-Umsatz, der von einer robusten Geschäftsentwicklung in allen Kernsegmenten profitierte. Und was nun? PROSUS rechnet damit, dass ihr E-Commerce-Portfolio in der ersten Hälfte des Geschäftsjahres 2025 profitabel wird. Wir warten ab...



Catharina Nitsch aus Ihrer Bernecker Redaktion / www.bernecker.info



