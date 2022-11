Defensiver Einstieg bei Bechtle

Das MDAX-Unternehmen Bechtle (DE0005158703) kombiniert den Direktvertrieb von Hard- und Software mit den Dienstleistungen eines Systemhauses für mittelständische Kunden, Konzerne und dem öffentlichen Sektor. 13.000 Angestellte an 80 Standorten in 14 Ländern Europas erwirtschafteten in den ersten 9 Monaten einen Umsatz von 4,261 Mrd. Euro mit einer EBIT-Marge von 6,1 Prozent. Wenngleich der Vorstand die Ergebniswachstumsprognosen von 5 bis 10 Prozent für 2022 bestätigt und optimistisch ins nächste Geschäftsjahr geht, hat sich der Aktienkurs mit einem Minus von 45,9 Prozent gegenüber dem MDAX (-33,8 Prozent) unterdurchschnittlich entwickelt. Wer sich auf dem aktuellen Kursniveau von 34,50 Euro mit einem geschätzten 2023er KGV von ca. 21 defensiv positionieren will, setzt mit Zertifikaten auf die Einleitung einer Seitwärtsbewegung und sichert sich einen Puffer.

Discount-Strategie mit 14 Prozent Puffer (März)

Notiert die Bechtle-Aktie am 17.3.23 über dem Cap von 32 Euro, dann erzielen Anleger mit dem Discount-Zertifikat der BNP Paribas (DE000PD1TBR7) bei einem Kaufpreis von 29,87 Euro eine Rendite von 2,13 Euro oder 21,6 Prozent. Bei einem Kurs darunter erfolgt eine Aktienlieferung.

Bonus-Strategie mit 28 Prozent Puffer (Juni)

Das Bonus-Zertifikat mit Cap der HVB mit ISIN DE000HC1LFN5 zahlt bei Fälligkeit (23.6.23) den Höchstbetrag von 40 Euro, sofern die Aktie bis zum 16.6.23 niemals die Barriere bei 25 Euro (!) verletzt. Beim Kaufpreis von 35,25 Euro liegt die maximale Rendite bei 4,75 Euro oder 23 Prozent p.a. Die Strategie gibt"s mit geringem Aufgeld von 1,5 Prozent. Alternativ auch hier Aktienlieferung.

Aktienanleihe mit 14,2 Prozent Kupon p.a. (September)

Die Aktienanleihe der DZ Bank mit der ISIN DE000DW559E7 zahlt unabhängig von der Kursentwicklung der Aktie einen fixen Kupon von 14,2 Prozent p.a. Effektiv erzielen Anleger durch den Einstieg unter pari eine Rendite von 15,4 Prozent p.a., sofern die Bechtle-Aktie am 15.9.23 zumindest auf Höhe des Basispreises von 32,50 Euro (Puffer 6,3 Prozent) notiert, andernfalls erhalten sie die Lieferung von 30 Aktien gemäß Bezugsverhältnis (= 1.000 / 32,50, Bruchteile im Barausgleich).

ZertifikateReport-Fazit: Die Zertifikate eignen sich grundsätzlich für alle Anleger mit Erfahrungen in Mid Caps und deren Volatilität, die auf aktuellem Kursniveau bei Bechtle eine defensive Position aufbauen wollen, um bereits bei einer Seitwärtsbewegung zu punkten.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Bechtle-Aktien oder von Anlageprodukten auf Bechtle-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.

Autor: Thorsten Welgen

Quelle: zertifikatereport.de