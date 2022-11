Coca-Cola (WKN: 850663) und die Dividende sind ein interessantes Thema. Viele Einkommensinvestoren dürften das derzeitige Niveau wohl kennen: Der US-Getränkekonzern zahlt schließlich 0,44 US-Dollar an die Investoren aus. Das bedeutet, dass es zu den jetzigen Aktienkursen rund 2,9 % Dividendenrendite gibt. So weit, so gut. Bemerkenswert wird es jedoch, wenn wir einmal durch die Zeit reisen. Blicken wir heute zum Beispiel darauf, wie viel Dividende der US-amerikanische Getränkekonzern uns in den letzten ...

