SFC Energy hat weitere Details zu einem Großauftrag zur Lieferung von Brennstoffzellen in die USA gemeldet. Der Auftrag umfasst ein Volumen von 15 Millionen Dollar und umfasst die Lieferung von rund 2.300 EFOY Brennstoffzellen zum Einsatz in mobiler Überwachungstechnik. Für den Konzern aus Brunnthal bei München ist dies der größte Auftrag in der Geschichte ...

