Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Die Zinsdiskussion vor allem in Europa geht weiter und mit EZB-Ratsmitglied Holzmann hat sich einer der "Falken" zu Wort gemeldet, so die Analysten der Helaba.Seiner Einschätzung nach gebe es noch keine Hinweise auf eine Abnahme der Kerninflation. Auf Basis der aktuellen Daten plädiere er für einen Zinserhöhungsschritt im Dezember um 75 Basispunkte. Auch in den USA werde verbal nachgesteuert - erfolgreich. So sei die 5%-Marke mehrfach genannt worden, bis zu der die Leitzinsen steigen sollten. Die Markterwartungen hätten sich dem nun angepasst. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...