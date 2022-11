Linde ist einer der wenigen Werte im Dax, der nach dem coronabedingten Sell Off im März 2020 einen stabilen und noch intakten Aufwärtstrend ausgebildet hat. Die Aktie hat zwar ein doppelt so hohes KGV wie die Benchmark Dax, dies rechtfertigen die Marktteilnehmer aber mit dem steten Umsatz und Gewinnwachstum. Linde zieht sich von der Frankfurter Börse zurück und setzt nur noch auf ein Listing an der Wall Street. Der Konzern begründete dies damit, dass sich die Doppelnotierung negativ auf die Börsenbewertung ...

