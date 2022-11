Freiburg/München (ots) -



Er feierte vor wenigen Tagen seinen 46. Geburtstag: Marco Hagemann (https://einwurf-sportpodcast.reservix.de/) begleitet die FIFA WM 2022 in Katar als Kommentator für Magenta TV. Wenige Stunden vor dem ersten WM-Spiel der Deutschen Fußballnationalmannschaft gegen Japan spricht der mehrfach ausgezeichnete Sportjournalist mit den Moderatoren Sebastian Conrad und Olivia Best im Sportpodcast "Einwurf" u.a. darüber, wie er das Schweigen der iranischen Nationalmannschaft als Kommentator erlebt hat, warum die Vorfreude auf die WM gedämpft ist, warum die sportlichen Voraussetzungen für die DFB-Elf besser als sonst sind, warum das letzte Testspiel gegen den Oman kaum von Bedeutung ist und wie er sich mit dem Team von Magenta TV auf die WM vorbereitet hat.



Der Sportpodcast "Einwurf" erscheint - powered by Reservix - derzeit im zweiwöchentlichen Rhythmus (freitags) und wird über alle üblichen Plattformen (u.a. Apple | Spotify | Deezer | Amazon | Google) ausgestrahlt. Die 84. Folge mit Marco Hagemann ist als WM-Special (https://einwurf-sportpodcast.reservix.de/) (Sonderfolge) erschienen. Die Website des Deutschen Sportpodcast "Einwurf" erreichen Hörerinnen und Hörer unter https://einwurf-sportpodcast.reservix.de.



