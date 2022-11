Köln (ots) -Kurz vor Weihnachten öffnet bei RTL ein Haus seine Pforten, in dem alle Wünsche wahr werden könnten: "Das Haus der Träume". Die erste Staffel des historischen Event-Mehrteilers, produziert von X FILME CREATIVE POOL GmbH, feiert am 20. und 21. Dezember Free-TV-Premiere. RTL zeigt an beiden Tagen jeweils drei Folgen ab 20:15 Uhr.Auf RTL+ startet am 20. Dezember außerdem die zweite Staffel mit sechs neuen Folgen. Immer dienstags ist eine neue Episode abrufbar. Presse-Screener finden Sie hier in unserem Media Hub. Alle Folgen von Staffel 1 finden Sie hier auf RTL+.Das ist "Das Haus der Träume":Der packende Mehrteiler ist angelehnt an wahre Begebenheiten rund um einen legendären Ort: Dem heutigen Soho House in Berlin, das einst das erste Kreditkaufhaus Deutschlands - das Kaufhaus Jonass - war. In "Das Haus der Träume" treffen dort in den späten 1920er und frühen 1930er Jahren Menschen mit unterschiedlichsten Wünschen, Erwartungen und Hoffnungen aufeinander: Die mittellose Vicky (Naemi Florez), die der bitteren Armut auf dem Land entfliehen und ein neues Leben beginnen möchte und der aus gutem Hause stammende Harry (Ludwig Simon), der es nicht länger im goldenen Käfig aushält. Der Kaufhausbesitzer und Kriegsheld Arthur Grünberg (Alexander Scheer), den seine idealistischen Pläne bald an die Grenzen des Machbaren bringen und seine Frau Alice (Nina Kunzendorf), die zwischen der Sehnsucht nach Liebe und gesellschaftlichen Zwängen schwebt. Sie alle haben eines gemeinsam: Sie haben Pläne, die sie um jeden Preis verwirklichen möchten. Doch neben persönlichen Herausforderungen werden ihnen auch die politischen Verhältnisse zum Verhängnis und sie alle müssen sich die Frage stellen: Bin ich wirklich bereit, für meine Träume zu kämpfen?Und auch musikalisch gibt es im Dezember Neues von "Das Haus der Träume": Der eigens für die Serie komponierte Soundtrack wird via BMG ab dem 9. Dezember digital und als CD und zu einem späteren Zeitpunkt als Vinyl veröffentlicht und ist hier bereits vorbestellbar. Die Songs "Ein Wunder" und "Dab Dubi Dubi" sind auf RTL+ Musik und bei allen anderen gängigen Musik-Streamern bereits verfügbar.X FILME CREATIVE POOL GmbH produzierte "Das Haus der Träume" im Auftrag von RTL+ in zwei Blöcken unter Regie von Sherry Hormann (Folgen 1-6) und Umut Dag (Folgen 7-12). Die Drehbücher basieren auf dem Roman "Torstraße 1" von Sybil Volks und stammen von Head-Autorin Conni Lubek ("Tempel") in Zusammenarbeit mit Silja Clemens ("Unter Nachbarn"), Holger Joos ("Hölle im Kopf", "Tatort - Unklare Lage") und Carola M. Lowitz. Gefördert wurde "Das Haus der Träume" vom German Motion Picture Fund, der Mitteldeutschen Medienförderung (MDM), dem Zusatzfonds des Freistaats Sachsen und dem Medienboard Berlin-Brandenburg. Den Weltvertrieb hat Beta Film übernommen.Ausführliche Infos in der Pressemappe in unserem Media Hub.Pressekontakt:Natalie BarmscheidtRTL Television GmbHEin Unternehmen von RTL DeutschlandTelefon: 0221 456 74413natalie.barmscheidt@rtl.deJanine SteinRTL Television GmbHEin Unternehmen von RTL DeutschlandTelefon: 0221 456 74410janine.stein2@rtl.deOriginal-Content von: RTL Television GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7847/5377317