EQS-News: Nikon Corporation / Schlagwort(e): Übernahmeangebot

Nikon Corporation: Nikon hat sich zum Ablauf der weiteren Annahmefrist 92,38 % von SLM gesichert



23.11.2022 / 10:45 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Nikon hat sich zum Ablauf der weiteren Annahmefrist 92,38 % von SLM gesichert 23. November, 2022 Tokio, Japan, 23. November 2022 - Nikon Corporation ("Nikon") hat heute bekanntgegeben, dass sich ihre direkte Tochtergesellschaft Nikon AM. AG (die "Bieterin") zum Ablauf der weiteren Annahmefrist für das freiwillige öffentliche Übernahmeangebot (das "Übernahmeangebot") für die Aktien (ISIN DE00A111338 und ISIN DE000A289BJ8) der SLM Solutions Group AG ("SLM") am 18. November 2022 um 24:00 Uhr (MEZ) rund 92,38 % des Grundkapitals von SLM unter Berücksichtigung der Aktien, die aus der Wandlung aller von SLM ausgegebenen und 2026 fälligen Wandelschuldverschreibungen entstehen können, gesichert hat. Die weitere Annahmefrist für das parallele freiwillige Erwerbsangebot der Bieterin für den Erwerb aller von SLM ausgegebenen und 2026 fälligen Wandelschuldverschreibungen ("Anleiheangebot") endete gleichzeitig am 18. November 2022 um 24:00 Uhr (MEZ). Das Übernahmeangebot wurde für 21.105.718 SLM-Aktien angenommen, was auf der Basis eines Grundkapitals von 25.744.680 SLM-Aktien (wie von SLM am 14. Oktober 2022 veröffentlicht) etwa 81,98 % des Grundkapitals von SLM entspricht. Gleichzeitig wurde das Anleiheangebot für 42.721 von SLM ausgegebene und 2026 fällige Wandelschuldverschreibungen angenommen, deren Wandlung zu 5.362.585 SLM-Aktien führen würde und damit etwa 17,24 % des Grundkapitals von SLM unter Berücksichtigung der Aktien, die aus der Wandlung aller von SLM ausgegebenen und 2026 fälligen Wandelschuldverschreibungen entstehen können, entspricht. Zusammen mit den von der Bieterin direkt gehaltenen 2.270.172 SLM-Aktien hat sich die Bieterin daher 28.738.475 SLM-Aktien gesichert, was ca. 92,38 % des Grundkapitals von SLM unter Berücksichtigung der Aktien, die aus der Wandlung aller von SLM ausgegebenen und 2026 fälligen Wandelschuldverschreibungen entstehen können, entspricht. Wie bereits bekanntgegeben, sind sämtliche Vollzugsbedingungen für das Übernahmeangebot und für das Anleiheangebot mit Ausnahme der außenwirtschaftsrechtlichen Freigabe in den Vereinigten Staaten von Amerika eingetreten. Vorbehaltlich der außenwirtschaftsrechtlichen Freigabe in den Vereinigten Staaten von Amerika wird die Abwicklung des Übernahmeangebots und des Anleiheangebots voraussichtlich bis zum Ende des ersten Quartals 2023 erfolgen. Medienkontakte: Japanische Medien : Deutsche und internationale Medien : Takahiro Kamide Niklas Tolkamp Nikon CORPORATION FGS Global Telefon: +81 3 6433 3741 Telefon: +49 69 92 18 74 610 pr.dept@nikon.com niklas.tolkamp@fgsglobal.com Über Nikon: Nikon ist seit seiner Gründung im Jahr 1917 ein weltweit tätiger Vorreiter im Bereich für optische Technologielösungen. Heute bietet Nikon unter Einsatz modernster Technologien eine breite Palette von Produkten und Lösungen, die von Digitalkameras und Ferngläsern bis hin zu industriellen Präzisionsgeräten wie FPD- und Halbleiterlithografiesystemen, Mikroskopen und Messinstrumenten, unter anderem für den Gesundheitsbereich, reichen. In Zukunft wird Nikon seine Kerntechnologien nutzen, um neue Wachstumsfelder zu erschließen, unter anderem im Bereich der Materialverarbeitung. Nikon hat die Ambition ein führendes Unternehmen in den Bereichen Präzision und Optik zu sein, das mittel- bis langfristig den Unternehmenswert nachhaltig steigert. Nikon ist ein börsennotiertes Unternehmen mit Hauptsitz in Japan und Niederlassungen weltweit. Weitere Informationen finden Sie unter www.nikon.com Über SLM: SLM Solutions ist ein globaler Anbieter von integrierten Lösungen für die additive Metallfertigung. Das Unternehmen ist seit seiner Gründung führend in der Branche und treibt die Zukunft der metallbasierten additiven Fertigung in allen wichtigen Industrien voran, wobei der langfristige Erfolg seiner Kunden im Mittelpunkt steht. SLM Solutions verfügt über die weltweit schnellsten Maschinen zur additiven Fertigung von Metallen, die mit bis zu 12 Lasern ausgestattet sind und Fertigungsraten von bis zu 1000ccm/h ermöglichen. Mit einem Portfolio von Systemen, die den Anforderungen jedes Kunden gerecht werden und einem Expertenteam, das in jeder Phase des Prozesses eng zusammenarbeitet, ist SLM Solutions führend bei der Investitionsrentabilität mit maximaler Effizienz, Produktivität und Rentabilität. SLM Solutions ist davon überzeugt, dass die additive Fertigung die Zukunft der Fertigung ist und hat den Wunsch und die Fähigkeit, seine Kunden dorthin zu bringen - und zwar jetzt. SLM Solutions ist ein börsennotiertes Unternehmen mit Hauptsitz in Deutschland und Tochtergesellschaften in Kanada, China, Frankreich, Indien, Italien, Japan, Singapur, Südkorea und den Vereinigten Staaten von Amerika. Weitere Informationen finden Sie unter www.slm-solutions.com Bestimmte Haftungsausschlüsse Diese Mitteilung dient ausschließlich Informationszwecken und stellt keine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Verkauf von SLM-Wertpapieren dar. Diese Bekanntmachung stellt kein Angebot zum Kauf von SLM-Wertpapieren dar und dient nicht dem Zweck, dass Nikon irgendwelche Zusicherungen abgibt oder sonstige verbindliche rechtliche Verpflichtungen eingeht. Investoren und Inhabern von SLM-Wertpapieren wird dringend empfohlen, die relevanten Dokumente bezüglich des Übernahmeangebots und des Anleiheangebots zu lesen, sobald diese verfügbar sind, da sie wichtige Informationen enthalten. Darüber hinaus wird den Inhabern von SLM-Wertpapieren, die Gegenstand des Übernahmeangebots und/oder des Anleiheangebots sind, dringend empfohlen, sich unabhängig beraten zu lassen, um eine fundierte Entscheidung in Bezug auf den Inhalt dieser Angebotsunterlagen und das Übernahmeangebot und/oder das Anleiheangebot zu treffen. Die Veröffentlichung, Versendung, Verteilung oder Verbreitung dieser Mitteilung in bestimmten anderen Rechtsordnungen als Deutschland und den Vereinigten Staaten kann den Gesetzen anderer Rechtsordnungen als Deutschland und den Vereinigten Staaten unterliegen, in denen die Veröffentlichung, Versendung, Verteilung oder Verbreitung gesetzlichen Beschränkungen unterliegt. Personen, deren Wohnsitz, Sitz oder gewöhnlicher Aufenthalt sich nicht in Deutschland oder den Vereinigten Staaten befindet oder die aus anderen Gründen den Gesetzen anderer Rechtsordnungen unterliegen, sollten sich über die Gesetze dieser anderen Rechtsordnungen informieren und diese beachten. Diese Mitteilung ist weder ganz noch teilweise zur Freigabe, Veröffentlichung oder Verbreitung in, nach oder von einer Rechtsordnung bestimmt, in der dies einen Verstoß gegen die einschlägigen Gesetze dieser Rechtsordnung darstellen würde. Personen, die ihren Wohnsitz, Sitz oder gewöhnlichen Aufenthalt in den Vereinigten Staaten haben, werden gebeten, die folgenden Hinweise zur Kenntnis zu nehmen : Das Übernahmeangebot und das Anleiheangebot beziehen sich auf die Wertpapiere einer Nicht-US-Gesellschaft und unterliegen den Offenlegungs- und Verfahrensgesetzen, -standards und -praktiken anderer Rechtsordnungen als denen der Vereinigten Staaten von Amerika, obwohl das Übernahmeangebot und das Anleiheangebot unter Berufung auf und in Übereinstimmung mit Section 14(e) des United States Securities Exchange Acts von 1934 und dessen Regulation 14E durchgeführt werden. In einigen Rechtsordnungen kann die Veröffentlichung oder Verteilung dieser Bekanntmachung rechtswidrig oder nur für bestimmte Personen zulässig sein. Zukunftsgerichtete Aussagen Diese Bekanntmachung enthält zukunftsgerichtete Aussagen oder Aussagen, die als zukunftsgerichtete Aussagen in Bezug auf Nikon, die Bieterin und SLM angesehen werden können. Die in dieser Bekanntmachung enthaltenen Aussagen, die nicht auf historischen Fakten beruhen, können zukunftsgerichtete Aussagen darstellen. Zukunftsgerichtete Aussagen beinhalten "Ziele", "Pläne", "glaubt", "erwartet", "strebt an", "beabsichtigt", "wird", "kann", "erwartet", "schätzt", "projiziert" und ähnliche Wörter und Formulierungen oder die negativen Formen davon. Zu den zukunftsgerichteten Aussagen gehören (i) zukünftige Investitionen, Ausgaben, Einnahmen, Erträge, Synergien, wirtschaftliche Entwicklungen, Verschuldung, Finanzlage, Dividendenpolitik, Verluste und Prognosen; (ii) Geschäfts- und Managementstrategien und die potenziellen Synergien sowie die Geschäftsausweitung und das Wachstum, die das Übernahmeangebot und das Anleiheangebot für Nikon, die Bieterin oder SLM mit sich bringen können; und (iii) die Auswirkungen jeglicher staatlicher Regulierung auf die Geschäftstätigkeit von Nikon oder SLM, einschließlich Aussagen über die Auswirkungen solcher Regulierungen auf die Geschäftstätigkeit von Nikon oder SLM. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen Risiken und Ungewissheiten, die die erwarteten Ergebnisse erheblich beeinflussen können und auf bestimmten wichtigen Annahmen beruhen. Eine Reihe von Faktoren könnte dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen angenommenen oder implizierten Ergebnissen abweichen. In Anbetracht solcher Ungewissheiten und Risiken sollten Sie sich nicht zu sehr auf zukunftsgerichtete Aussagen verlassen, die nur zu dem Zeitpunkt relevant sind, zu dem sie gemacht werden. Weder Nikon noch die Bieterin oder SLM sind verpflichtet, zukunftsgerichtete Aussagen oder andere in dieser Mitteilung enthaltene Aussagen zu aktualisieren, es sei denn, dies ist nach geltendem Recht erforderlich. Keine der in dieser Bekanntmachung enthaltenen oder erwähnten Aussagen stellt eine Gewinnprognose dar.

23.11.2022 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com