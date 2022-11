Die Mainzer Stadtwerke-Tochter Mainzer Mobilität (MVG) hat in den vergangenen Wochen 23 neue Elektro-Gelenkbusse des Herstellers MAN in Empfang genommen und nach und nach in den Linienbetrieb integriert. Die 23 E-Gelenkbusse werden im Depot in der Neustadt per Stecker mit bis zu 150 kW geladen. Bis 2030 sollen in Mainz insgesamt bis zu 100 elektrisch betriebene Busse im Linienverkehr eingesetzt werden, ...

