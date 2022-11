Pressemitteilung der hep global GmbH:

hep schließt einen weiteres Großprojekt in den USA an das Netz an

Die erfolgreiche internationale Solarprojektentwicklung der hep-Gruppe setzt sich fort. Der baden-württembergische Photovoltaik-Experte schließt einen weiteres Großprojekt in den USA an das Netz an, den Solarpark Depot Solar Center LLC. Der Solarpark ist insgesamt über 60 Hektar groß und liegt im Bundesstaat Virginia in den USA. Der Park wurde von der hep-Gruppe geplant, gebaut und wird nun langfristig betrieben. Die mehr als 50.000 verbauten Solarpaneelen erzeugen insgesamt 21,4 MWp Solarstrom, was genug Energie ist, um ...

