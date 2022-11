Düsseldorf (ots) -Die BIM Berliner Immobilienmanagement GmbH, kurz BIM, hat die Cleaningsparte des Multiservice-Anbieters Klüh erneut mit verschiedenen Reinigungsleistungen beauftragt. Den Zuschlag für den Auftrag mit Start zum 1. Dezember erhielt Klüh Cleaning im Zuge einer Neuausschreibung. Überzeugen konnte der Reinigungsspezialist mit einem passgenauen Konzept, einer angemessenen Bepreisung und den positiven Erfahrungen in der langjährigen Zusammenarbeit seit 2009.Im Rahmen des Auftrags reinigt Klüh Cleaning mit rund 100 Mitarbeitenden Flächen im Umfang von rund 71.000 Quadratmetern. Zum Leistungsspektrum gehören umfangreiche Aufgabengebiete wie Unterhaltsreinigung, Glasreinigung sowie Desinfektions- und Sonderreinigungen.Um die Prozesse zu erleichtern, sie effizienter und transparenter zu gestalten und auf längere Sicht Kosten und wichtige Ressourcen zu sparen, arbeiten die Reinigungskräfte mit dem selbst entwickelten Managementsystem DigiClean®. Dieses vermittelt anhand eines Anforderungskatalogs mit Leistungsverzeichnis und einer entsprechenden Checkliste in Echtzeit, was mit welcher Priorität und in welcher Reihenfolge gereinigt werden soll. Zusätzlich können mit dem angebundenen Service-Portal DigiService kurzfristige Kundenanfragen sehr schnell von den Reinigungskräften abgerufen und mögliche Probleme zeitnah behoben werden.Als Berlins landeseigener Immobiliendienstleister trägt die BIM Verantwortung für mehr als 5.000 Gebäude und Grundstücke. Dabei ist sie unter anderem für deren Bewirtschaftung, Entwicklung und Vermietung sowie den baulichen Unterhalt zuständig.Über Klüh:Klüh Cleaning gehört zur Klüh-Gruppe, einem international agierenden Multiservice-Anbieter aus Düsseldorf, der in diesem Jahr sein 111. Firmenjubiläum feiert. Im Jahr 1911 gegründet, verfügt das Unternehmen über jahrzehntelange Erfahrung im Bereich infrastruktureller Dienstleistungen. In den Fachbereichen Cleaning, Catering, Clinic Service, Security, Personal Service, Airport Service und Integrated Services werden sowohl Einzeldienstleistungen als auch Multiservice-Konzepte angeboten. Das Unternehmen setzt mit mehr als 52.000 Mitarbeitenden in sieben Ländern rund 814 Mio. Euro (2021) um. Weitere Informationen unter www.klueh.de.Pressekontakt:Klüh Service Management GmbH | Julian Kerkhoff | Tel.: 0211 9068-304|j.kerkhoff@klueh.deOriginal-Content von: Klüh Service Management GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/31416/5377392