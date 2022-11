Die Aktien von Nemetschek haben eine brutale Kurskorrektur erlebt und sind seit ihrem 52-Wochen-Hoch um mehr als 60 % gefallen. Unternehmen aus der Peer Group haben in der gleichen Zeit nur etwa halb so viel verloren, was die relative Bewertung von Nemetschek verbessert. Die Besorgnis der Anleger über die Auswirkungen eines Abschwungs in der Bauindustrie ist zwar grundsätzlich gerechtfertigt, erscheint aber unverhältnismäßig. In den letzten 50 Quartalen korrelierte das Wachstum der Bauindustrie nur wenig mit dem Wachstum von Nemetschek und erklärte weniger als ein Fünftel. Auf dem aktuellen Niveau erscheint die Bewertung von Nemetschek wieder attraktiv, und die Analysten von AlsterResearch stufen die Aktie auf KAUFEN (von HALTEN) mit einem unveränderten Kursziel von EUR 56,00 hoch. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://www.research-hub.de/companies/research/Nemetschek%20SE





