OPEXCorporation, seit fast 50 Jahren weltweit führend in der Automatisierung der nächsten Generation, feiert die Eröffnung der OPEX GmbH, seiner europäischen Zentrale in Duisburg, Deutschland. Die Einrichtung wird als zentraler europäischer Knotenpunkt für Kunden und Partner dienen, um die innovativen OPEX-Technologien zur Lagerautomatisierung sowie zur Dokumenten- und Postautomatisierung zu entwickeln, zu testen und mit ihnen zu interagieren, um den Workflow zu verbessern und die Effizienz der Infrastruktur zu steigern.

Die feierliche Eröffnung wird am 7. Dezember 2022 mit einer Eröffnungszeremonie begangen. Kunden, Partner, regionale Regierungsvertreter und die Medien sind eingeladen, zusammen mit dem Vorstandsvorsitzenden und dem erweiterten Führungsteam des Unternehmens an der Veranstaltung teilzunehmen.

"Unser Geschäft expandiert in vielen Teilen der Welt, einschließlich des Wachstums auf dem europäischen Markt", sagte David Stevens, CEO von OPEX. "Die neue Anlage bietet uns die Möglichkeit, unsere Dienstleistungen besser zu rationalisieren und zu zeigen, wie unsere führende Automatisierungstechnologie unseren Kunden hilft, ihre wichtigsten geschäftlichen Herausforderungen heute und in Zukunft zu lösen."

Die neue Einrichtung bietet praktische und virtuelle Schulungen für die gesamte Palette der OPEX-Lösungen für die Dokumenten- und Postautomatisierung, einschließlich der Dokumentenscanner Gemini und Falcon, des Postöffners OMATION sowie des Sortiersystems Sure Sort für die Lagerautomatisierung. OPEX-Techniker werden während der Eröffnung vor Ort sein, um Produktdemonstrationen durchzuführen.

"Da viele unserer Lösungen auf Bestellung gefertigt werden, ist es wichtig, dass Kunden, Partner und Super-User die Möglichkeit haben, die Technologie kennenzulernen und mit ihr zu interagieren, um zu verstehen, wie sie am besten für ihre individuellen Abläufe genutzt werden kann", so Scott Maurer, Präsident von OPEX International. "Kunden können ihre eigenen Dokumente und Produkte mitbringen, um eine realistischere Demonstration der Möglichkeiten unserer Automatisierungslösungen zu erhalten."

Vor der Eröffnung der Anlage in Deutschland wurden Produktvorführungen hauptsächlich am Hauptsitz von OPEX in Moorestown, New Jersey, oder in der Anlage in Plano, Texas, durchgeführt. Die Teile wurden von den Vereinigten Staaten oder dem Vereinigten Königreich aus gewartet und verschickt. Jetzt können Kunden in anderen Regionen Teile schneller erhalten und den Service effizienter sicherstellen.

Seit fast fünf Jahrzehnten ist OPEX ein zuverlässiger Partner, der eng mit seinen Kunden zusammenarbeitet, um maßgeschneiderte, skalierbare Lösungen zu entwickeln, die ihre Geschäftsabläufe verändern.

OPEX ist ein vertikal integriertes Unternehmen, das seine automatisierten Lösungen selbst entwickelt, konstruiert, herstellt, verkauft und wartet. Dies führt zu einem Höchstmaß an Qualität der Ausrüstung, zuverlässigem Betrieb, Langlebigkeit der Produkte und einer außergewöhnlichen Kundenerfahrung.

Über OPEX

OPEX Corporation ist ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich der Next Generation Automation und bietet innovative, einzigartige Lösungen für die Lager-, Dokumenten- und Postautomatisierung. Mit Hauptsitz in Moorestown, NJ, USA, und Niederlassungen in Pennsauken, NJ, Plano, TX, Frankreich, Deutschland, der Schweiz, Großbritannien und Australien beschäftigt OPEX mehr als 1.600 Mitarbeiter, die ständig neue Ideen entwickeln und maßgeschneiderte, skalierbare Technologielösungen anbieten, die die geschäftlichen Herausforderungen von heute und morgen lösen.

