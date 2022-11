Imposantes Kongresszentrum entspricht der Größe von 20 Fußballstadien

ASM Global, das weltweit führende Unternehmen für das Management von Veranstaltungsorten und die Produktion von Live-Erlebnissen, hat mit der spektakulären Einweihungszeremonie nebst Feuerwerk der 950.000 Quadratfuß großen Exhibition World Bahrain dem größten Messezentrum im Nahen Osten Geschichte geschrieben.

Die Exhibition World des Königreichs ist eine der modernsten Veranstaltungsorte der Welt. Ihre Eröffnung ist ein Meilenstein in der wirtschaftlichen Entwicklung des Königreichs und wird Erwartungen zufolge eine zentrale Rolle bei der Förderung der wirtschaftlichen Wettbewerbsfähigkeit und Positionierung Bahrains als wichtiger weltweiter Anziehungspunkt für regionale und internationale Kongresse spielen.

ASM Global ergänzt sein Portfolio bestehend aus mehr als 350 Veranstaltungsorten auf der ganzen Welt nun um dieses Zentrum, mit dem die postpandemische Wachstumsinitiative des Unternehmens mit Blick auf Kongresse gestartet wird.

Ron Bension, President und CEO von ASM Global, sagte: "Dieser Moment ist die Krönung unseres während der Pandemie entwickelten Plans, der unsere Überzeugung zum Ausdruck bringt, dass dieser Teil der Welt nicht nur am schnellsten zur Normalität zurückkehren, sondern sich in Bezug auf eine erhebliche Steigerung des Marktanteils bei Kongressen und Ausstellungen schnell bewegen würde.

Überdies freuen wir uns darauf, das weltweit größte Netzwerk in der MICE-Branche zu nutzen, um einzigartige Erlebnisse zu schaffen, die an das Fachwissen mehrerer Jahre anknüpfen."

Im Namen Seiner Majestät König Hamad bin Isa Al Khalifa nahm Seine Königliche Hoheit Prinz Salman bin Hamad Al Khalifa, der Kronprinz und Premierminister von Bahrain, an der Eröffnungsveranstaltung teil.

Seine Königliche Hoheit Prinz Salman bin Hamad unterstrich die Bedeutung der Wettbewerbsfähigkeit als grundlegendes Element der Wirtschaft des Königreichs, das die Investitionen gestärkt, den wirtschaftlichen Fortschritt gefördert und wertvolle Chancen für die Bürger geschaffen habe. Ferner stellte er fest, dass der Tourismus immer noch ein führender Wirtschaftszweig sei, und ergänzte, dass das Wachstum dieses Sektors ein Hauptmotor für die umfassende Entwicklung des Königreichs unter der Führung Seiner Majestät des Königs gewesen sei.

Während der Zeremonie verwies die bahrainische Tourismusministerin I.E. Fatima Al Sairafi auf die langjährige Geschichte des Königreichs als Destination, die den Osten und den Westen für den Handel miteinander verbindet und damit seine Position als weltweites Touristenziel gestärkt habe. Sie ergänzte, dass die Einweihung des Veranstaltungsortes das Engagement des Königreichs für die Ausweitung der sektorübergreifenden Entwicklung im Einklang mit den nachhaltigen Entwicklungszielen Bahrains widerspiegele.

Exhibition World Bahrain, einzigartig aufgrund ihres anpassungsfähigen und flexiblen Designs, verfügt über 10 Hallen mit einer Gesamtfläche von 95.000 m². Die spektakuläre große Halle hat eine Kapazität von 4.000 Sitzplätzen und wird von 94 Tagungsräumen sowie 25 F&B- und Einzelhandelsgeschäften im gesamten Ausstellungskomplex flankiert. Aufgrund der großzügigen Bauweise des Zentrums können mehrere Veranstaltungen gleichzeitig durchgeführt werden, sodass es ein attraktiver Ort für lokale, regionale und internationale Ausstellungen, Kongresse, Galas, Hochzeiten, Konzerte, Sport- und Live-Unterhaltungsveranstaltungen ist.

Besitzer von Exhibition World Bahrain ist die Bahrain Tourism and Exhibitions Authority (BTEA), die plant, die breite Vernetzung von ASM Global innerhalb der MICE-Branche für die Schaffung einzigartiger Erlebnisse zu nutzen, die an die jahrelange Expertise anknüpfen.

Harvey Lister AM, APAC and Gulf Region Chairman und Chief Executive von ASM Global, gratulierte der BTEA zur Eröffnung von Exhibition World Bahrain, einem der größten Ausstellungs- und Kongresszentren im Nahen Osten.

"ASM Global ist stolz auf die Zusammenarbeit mit der BTEA und dazu beizutragen, dass Bahrain eine maßgebliche Rolle dabei spielen wird, Tourismusinvestitionen, internationale Kongresse und Ausstellungen sowie Live-Events mit Weltruf in die Golfregion zu holen", sagte Lister. "Dieser symbolträchtige Veranstaltungsort wird die Position Bahrains als internationale Destination weiter stärken, zur Förderung der Diversifizierung des Wachstums beitragen und damit der lokalen Wirtschaft zugutekommen und den weltweiten Rang des Königreichs weiter stärken."

Dr. Debbie Kristiansen, General Manager von Exhibition World Bahrain, sagte, sie sei sehr stolz auf ihr engagiertes und motiviertes Team und dessen Leidenschaft und Entschlossenheit, dem schönen Land Bahrain "etwas zurückzugeben" und dabei zu helfen, langfristige Vermächtnisse für die Zukunft zu schaffen. Dr. Kristiansen betonte, wie wichtig das Mentoring sowie die Entwicklung der Talente und Fähigkeiten junger Bahrainer sei, und bezeichnete dies als "ein Privileg".

Im Anschluss an die feierliche Eröffnung war Exhibition World Bahrain sofort für die Öffentlichkeit zugänglich. Dazu fanden gleichzeitig drei Veranstaltungen statt, zu denen in den fünf Tagen weit über 100.000 Besucher erwartet werden: Jewellery Arabia, die führende Schmuck- und Uhrenmesse, die ihre 30. Ausgabe feiert, die erstmals stattfindende Scent Arabia, und Cityscape, der größte Immobiliengipfel mit Ausstellung der Region.

Das Netzwerk von ASM Global richtet 20.000 Veranstaltungen aus und begrüßt jedes Jahr 165 Millionen Gäste. Weitere Flaggschiff-Ausstellungs- und Kongresszentren im Portfolio sind McCormick Place in Chicago, Moscone Center in San Francisco, ICC Sydney, Shenzhen World in China und P&J Live in Aberdeen, Großbritannien.

