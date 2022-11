Betreff: KMU-Anleihemarkt: Zinskupons steigen + Metalcorp-Gläubiger stimmen Prolongation zu + paragon-Chef Frers verliert Anteile + Multitude sondiert den Anleihe-Markt + KOLUMNE: Mittelstandsanleihe - wann ist der richtige Zeitpunkt für den IBO? + Katjes Greenfood platziert Premieren-Bond + Emittenten-News

Einerseits scheint es jetzt im Herbst wie immer, andererseits sind die Rahmenbedingungen in diesem Herbst am KMU-Anleihemarkt doch gänzlich andere als in den Vorjahren. Zu diesem späten Zeitpunkt im Jahr gibt es wieso häufig ein Sammelsurium an verschiedenen Themen am Markt - zu nennen wären da die typischen November-Emissionen, Kapitalmarktkonferenzen mit Investoren-Meetings, aber auch Gläubigerversammlungen. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...