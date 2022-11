DJ PTA-News: Wealth Minerals Ltd.: Wealth Minerals findet neue Sulfid-Vorkommen in seinem kanadischen Bergbau-Projekt Kootenay

Vancouver, BC (pta015/23.11.2022/12:12) - PRESSEMITTEILUNG

Wealth Minerals findet neue Sulfid-Vorkommen in seinem kanadischen Projekt in Kootenay

Vancouver, British Columbia (Canada), 23. November 2022: Wealth Minerals Ltd. (the "Company" or "Wealth") - (TSXV: WML; Börse Frankfurt: EJZN), meldet den Fund von zwei weiteren halb-massiven Sulfid-Schichten in Kanada. Das Gebiet befindet sich am nördlichen Ende des Kootenay-Projektes südlich von Revelstoke in British Columbia. Die semi-massiven Sulfid-Bereiche liegen auf dem dortigen Lardeau-Goldsmith-Feld und können eine Schichtenwiederholung oder zwei parallele Schichten darstellen. Sie verfügen über eine steile Neigung. Beide brauneisenhaltigen Gesteinsaufschlüsse enthalten hauptsächlich Pyrit-Pyrrhotit mit geringen Mengen Kupferkies und Sphalerit. Wie die Entdeckung "Lost Ledge" wurde auch diese Entdeckung gemacht, als Geologen die elektromagnetischen Leitungseigenschaften des Gesteins untersuchten.

Die Sulfid-Mineralisierung in Goldsmith steht auch im Zusammenhang mit einer historischen Kuper-Zink-Nickel-Anomalie im Erdreich entlang der elektromagnetisch leitenden Schicht. Bei der diesjährigen VTEM-Untersuchung wurden flussaufwärts weitere und stärker leitende Schichten entdeckt, die im kommenden Frühjahr einer Feldauswertung unterzogen werden. Darüber hinaus wurde der südostliche Teil der kürzlich entdeckten Schicht am Lost Ledge Canyon vermessen und am Canyonboden wurden Gesteinsproben entnommen. Dort ist die Schicht mehrere Meter dick. Die Auswertungen ergeben, dass diese Schicht mit dem der Kuper-Anomalie des Hauptgebietes verbunden ist. Dieses wiederum ist mit der 2,5 Kilometer langen magnetischen Anomalielinie aus Nickel, Kupfer und Zink des Hauptfundes verbunden.

Wealth's CEO Hendrik van Alphen unterstreicht: "Der Fund weiterer massiver Sulfid-Schichten nach nur einigen Tagen Feldauswertung bekräftigt das Potential des Projektes, das ohne Übertreibung als spektakulär zu bezeichnen ist. Diese Aussichten rechtfertigen schnelle Folgeuntersuchungen mit dem Ziel, den Wert für unsere Aktionäre weiter zu steigern." Van Alphen merkt weiter an: "Helikoptergestützte elektomagnetische geophysische Untersuchungen haben diese neuen Entdeckungen in Kootenay vorangetrieben und jetzt freuen wir uns auf das Frühjahr kommenden Jahres, wenn wir die beeindruckendsten leitfähigen Eigenschaften der Gesamtauswertung untersuchen werden."

Über Wealth Minerals

Wealth Minerals Ltd. ist ein Rohstoffunternehmen mit Aktivitäten in Kanada und Chile. Hauptgeschäftsfelder des 1994 gegründeten Unternehmens mit Sitz in Vancouver (British Columbia/Kanada) sind der Erwerb und die Entwicklung von Lithium-Projekten in Südamerika. Das Unternehmen entwickelt chancenreiche Projekte auf dem Gebiet der Batteriemetalle, auf welchem es in der Projektauswahl und -bewertung als branchenführend gilt.

Die Dynamik des Lithiummarktes und gestiegene Preisniveaus sind Resultat struktureller Umbrüche in der Industrie mit langfristig steigender Nachfrage nach Lithium. Wealth Minerals ist strategisch positioniert, von dem künftigen Nachfrageüberhang nachhaltig zu profitieren.

Weitere Informationen:

http://www.wealthminerals.com.

Regulatorische Informationen Kanada:

http://www.sedar.com.

Pressekontakt:

Dr. Walter Glogauer

Glogauer & Company Communications

Tel.: +491716145494

w.glogauer@glogauer.de

http://www.glogauer.de

Aussender: Wealth Minerals Ltd.

ISIN(s): CA9468852095 (Aktie) Börsen: Open Market (Freiverkehr) in Frankfurt, Freiverkehr in Stuttgart, Freiverkehr in München, Freiverkehr in Hamburg, Freiverkehr in Düsseldorf; Freiverkehr in Berlin, Tradegate Weitere Handelsplätze: TSX Venture Exchange in Calgary, Alberta (Canada)

