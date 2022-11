Die Aktien von Bayer konnten seit dem Abprall an der Unterstützung im Bereich von 50,50 Euro eine kräftige Erholung einleiten und sind im bisherigen Verlaufshoch am heutigen Mittwoch bis auf 55,33 Euro gestiegen. Am Widerstand um 54,80/55,00 Euro prallten die Aktien dann wieder nach unten ab und zeigen sich aktuell tiefer bei 54,69 Euro mit einer bärischen Tageskerze. Am Vortag hieß es im Insight: "Die Short-Position im Bereich von 54,00 Euro ging ...

