ZÜRICH (dpa-AFX) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat Pfizer mit "Outperform" und einem Kursziel von 55 US-Dollar in die Bewertung aufgenommen. Unter den großen US-Pharmatiteln laufe Pfizer in diesem Jahr bislang am schlechtesten, merkte Analyst Trung Huynh in einer am Mittwoch vorliegenden Studie an. Gründe seien Unsicherheiten im Zusammenhang mit Covid und nachlassende Impfstoff-Umsätze. Auch 2023 dürfte schwierig werden, weshalb Investoren der Aktie dennoch nicht fern bleiben sollten. So werde das Kerngeschäft des US-Herstellers unterschätzt und kleinere, aber positive Pipeline-Events sollten das Wachstum beschleunigen. Auch längerfristig ist der Experte optimistisch. Die Bewertung sei gegenwärtig anspruchslos./ajx/tav

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.11.2022 / 10:05 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

US7170811035