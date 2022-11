Bad Marienberg (www.anleihencheck.de) - Der Vorstand der MS Industrie AG (ISIN DE0005855183/ WKN 585518) informiert über aktuelle Entwicklungen in Bezug auf die 100%ige Tochtergesellschaft MS Powertrain Technologie GmbH (nachfolgend "MS PTG") und deren Produktionsstandort in Trossingen/Schura, Baden-Württemberg, so die MS Industrie AG in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemitteilung: ...

