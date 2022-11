Hannover (www.anleihencheck.de) - Während zu Beginn der letzten Woche noch vier Covered Bond-Emissionen aus vier Jurisdiktionen platziert wurden, blieb es im weiteren Wochenverlauf ruhig am Primärmarkt, so Dr. Frederik Kunze und Melanie Keine von der NORD/LB.Erst in der neuen Handelswoche habe die Dynamik wieder merklich angezogen. So seien am Montag die deutsche UniCredit Bank und die kanadische Federation des Caisses Desjardins du Quebec (CCDJ) auf ihre Investoren zugegangen. UniCredit (ISIN DE000HV2AY79/ WKN HV2AY7) (Ticker: HVB) habe EUR 750 Mio. zu ms +2 Bp eingesammelt, sodass die Bank eine NIP von 3-4 Bp gezahlt habe. Die anfängliche Guidance habe bei ms +6 Bp area gelegen, das Orderbuch für den Hypothekenpfandbrief mit einer Laufzeit von langen drei Jahren sei final auf ein Gesamtvolumen von EUR 1,1 Mrd. gekommen. ...

