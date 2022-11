Weitere Videos findet Ihr unter: https://www.deraktionaer.tv Wer an der Börse reich werden will, muss schlau investieren. Wenn es nach Michael Proffe geht, am besten in die Unternehmen, bei denen die Reichen einkaufen. Luxusgüterkonzerne wirtschaften nämlich trotz Krisen erfolgreich. Und dieser Erfolg ...