NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Credit Suisse angesichts der Generalversammlung auf "Hold" mit einem Kursziel von 3,80 Franken belassen. Analystin Flora Bocahut betonte in einer am Mittwoch vorliegenden Studie, im vierten Quartal komme es für das Schweizer Finanzinstitut noch schlimmer, bevor dann möglicherweise wieder Besserung in Sicht sei. Mit weiterhin hohen Mittelabflüssen sei zwar gerechnet worden, aber nicht in dem nun bekannt gegebenen Ausmaß./tih/la



Veröffentlichung der Original-Studie: 23.11.2022 / 05:43 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.11.2022 / 05:43 / ET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: CH0012138530

