Düsseldorf (ots) -HONOR hat heute erstmals das HONOR Magic Vs in China vorgestellt. Die Premiere des HONOR Magic Vs gibt einen ersten Ausblick auf die Markteinführung in Europa, die für das Frühjahr 2023 geplant ist. Der führende Anbieter smarter Technologien setzt mit dem faltbaren Premium-Smartphone neue technologische Maßstäbe.Mit dem neuen faltbaren Smartphone HONOR Magic Vs setzt HONOR auf technologische Superlative für Business und Entertainment: Das Gerät ist gefaltet nur 12,9 mm[1] dick und mit einem Gewicht von 261 g[2] das derzeit leichteste faltbare Smartphone. Der extragroße Akku mit 5.000 mAh[3] betreibt das Smartphone mühelos den ganzen Tag und lässt sich innerhalb von nur 46 Minuten auf 100 Prozent[4] aufladen. Damit bietet HONOR den größten Akku im Vergleich mit anderen faltbaren Smartphones der gleichen Klasse.Entfalte die Magie: Smartes Scharnierdesign und führende DisplaytechnologieFür das Magic Vs hat HONOR ein sehr leichtes, getriebeloses Scharnierdesign entwickelt, das aus einem Guss hergestellt wird und Materialien aus der Luft- und Raumfahrttechnik verwendet. HONOR konnte die Anzahl der Scharnier-Komponenten von 92 auf nur 4[5] reduzieren und damit die Verlässlichkeit und Funktionalität des Scharniers deutlich verbessern. Das Ergebnis: Das HONOR Magic Vs hält 400.000 Faltungen[6] stand. Wer sein Smartphone täglich 100x faltet, erreicht damit eine Nutzungsdauer von über 10 Jahren.Auch die Bildschirme des neuen Premium-Smartphones setzen Maßstäbe: Statt eines langen und schmalen externen Bildschirms verfügt das faltbare Gerät im zusammengeklappten Zustand über ein 6,45 Zoll[7] Display im benutzerfreundlichen 21:9 Seitenverhältnis und einem 90 Prozent Bildschirm-zu-Körper-Verhältnis[8], ideal zum Lesen und Verfassen von Textnachrichten. Im ausgeklappten Zustand entfaltet das HONOR Magic Vs sein spektakuläres 7,9 Zoll-Display für ein Tablet-ähnliches Benutzererlebnis - und macht damit das innovative Gerät zum passenden Begleiter für alle Multitasking-Fans.Ob beim Filmstreaming, Surfen oder bei Videospielen: Die 100 Prozent DCI-P3-Farbskala mit 1,07 Milliarden Farben zeigt atemberaubende Bilder in naturgetreuen Farben. Eine Bildwiederholfrequenz von 120 Hz[9] zeigt auch modernste Inhalte flüssig an lässt die Bedienung angenehm von der Hand gehen. Für ein jederzeit angenehmes Seherlebnis sind beide Bildschirme des HONOR Magic Vs mit einer 1920 Hz Dynamic Dimming-Technologie ausgestattet. Diese passt die Bildschirmhelligkeit dynamisch an, um die Augen zu entlasten. Zusätzlich minimiert das neu konzipierte Circadian Night Display effektiv die Auswirkungen von blauem Licht und sorgt dafür, dass Bildschirminhalte auch in schwach beleuchteten Umgebungen angenehm lesbar sind.Kamera, Sound, Klappe: Herausragende Leistung für große Foto- und AudioerlebnisseEin Dreifach-Kamerasystem - bestehend aus einer 54 MP Hauptkamera mit IMX800 Bildsensor, einer 50 MP Ultra-Weitwinkel- und Makrokamera sowie einer 8 MP Zoomkamera mit optischem 3-fach-Zoom - versprechen ein fesselndes Foto- und Videoerlebnis. Angetrieben durch die von HONOR entwickelte, KI-gestützte HONOR Image Engine bietet das neue Premium-Smartphone hervorragende Fotoeigenschaften. Für maximale Leistung und ein schnelles Benutzererlebnis sorgt zudem die optimierte GPU- und CPU-Leistung des Qualcomm® Snapdragon®8+ Gen 1.[10]In Kooperation mit Qualcomm hat HONOR zusätzlich ein Dual-TEE-Sicherheitssystem (Trusted Execution Environment) verbaut, das die Privatsphäre und Sicherheit der Nutzer steigert. Darüber hinaus glänzt das HONOR Magic Vs mit 8GB RAM und 256 GB internem Speicher oder 12 GB RAM und einer internen Speicherkapazität von 256 GB/512 GB. Das innovative Smartphone läuft mit der neuesten Version MagicOS 7.0, das auf Android 12 basiert und dank smarter Funktionen seine Nutzer:innen beim Multitasking unterstützt. Das neue Premium-Smartphone wird in Orange, Cyan und Schwarz erhältlich sein.Parallel zum Launch des neuen HONOR Magic Vs feiert auch die nur in China erhältliche HONOR-80-Serie mit dem HONOR 80 Pro und dem HONOR 80 Premiere.###Honor Technologies Germany GmbH2013 gegründet gehört HONOR inzwischen zu den weltweit führenden Anbietern smarter Technologie. Wir haben uns zum Ziel gesetzt, eine globale, ikonische Tech-Marke zu werden und ein intelligentes Leben in allen Szenarien, über alle Kanäle und für alle Menschen zu ermöglichen. Im Kern der Arbeit von HONOR steht das Thema Forschung & Entwicklung. Zusammen mit innovativen Ideen, herausragender Qualität und ausgezeichnetem Service, ist es unser Bestreben, Menschen weltweit zu befähigen, über sich hinaus zu wachsen. Mit unseren Produkten schafft HONOR die Grundlage für eine technisch innovative Welt von morgen.Weitere Informationen finden Sie unter www.hihonor.com.https://community.hihonor.com/https://www.facebook.com/honorglobal/https://twitter.com/Honorglobalhttps://www.instagram.com/honorglobal/[1] Das HONOR Magic Vs hat eine Dicke von 12,9 mm (aufgeklappter Bildschirm) und 6,1 mm (nicht aufgeklappter Bildschirm). Die Produktgröße kann je nach Konfiguration, Herstellungsprozess und Messverfahren variieren. Die technischen Daten dienen nur als Referenz.[2] Daten von HONOR Laboren. Basierend auf der leichtesten Version, die mit einer veganen Lederrückseite ausgestattet ist. Die Version mit Glasrückseite wiegt 267 g. Das Gesamtgewicht beinhaltet die Batterie. Das tatsächliche Gewicht kann aufgrund von Produktkonfigurationen, Herstellungsverfahren und Messmethoden variieren.[3] Typische Kapazität. Die Nennkapazität beträgt 4900mAh.[4] Daten von HONOR Laboren.[5] Daten von HONOR Laboren. Verglichen mit dem HONOR Magic V, der letzten Generation des HONOR Magic Vs.[6] Daten von HONOR Laboren.[7] Mit abgerundeten Ecken auf dem Display beträgt die Diagonale des Hauptbildschirms und des Abdeckungsbildschirms 7,9 Zoll und 6,45 Zoll, wenn sie nach dem Standardrechteck gemessen werden (der tatsächlich sichtbare Bereich ist etwas kleiner).[8] Daten von HONOR Laboren.[9] Das HONOR Magic Vs unterstützt eine Bildwiederholfrequenz von 90 Hz auf dem aufgeklappten Bildschirm und eine Bildwiederholfrequenz von 120 Hz auf dem zusammengeklappten Bildschirm.[10] Qualcomm und Snapdragon sind Marken von Qualcomm Incorporated, eingetragen in den Vereinigten Staaten und anderen Ländern.