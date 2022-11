DJ PRESSEMITTEILUNG/Heinkel Modulbau, Blaubeuren, baut in kürzester Zeit ein Interimsgebäude für Schüler des Paul-Klee-Gymnasiums in Rottenburg am Neckar

Heinkel Modulbau, Blaubeuren, baut in kürzester Zeit ein Interimsgebäude für Schüler des Paul-Klee-Gymnasiums in Rottenburg am Neckar

Pünktlich zum Schuljahr 2022/2023 stand die Ersatzschule in Modulbauweise für den Schulbetrieb bereit: Weil ihre Schulräume saniert werden, werden die Fünft- und Sechstklässler des Paul-Klee-Gymnasiums in Rottenburg am Neckar in einem Interimsgebäude in Modulbauweise von Heinkel Modulbau unterrichtet.

Schnell, zweckgemäß und wirtschaftlich

"Die Anforderung des Kunden war, ein zweckgemäßes und wirtschaftliches Schulinterimsgebäude für etwa zwei Jahre zu bekommen. Vor allem musste es rasch gehen, denn die Deadline war der Schulbeginn", erklärt der Projektleiter David Lieble von Heinkel Modulbau. Von der Auftragsvergabe bis zur Fertigstellung vergingen nur sechs Monate.

Termingerecht zum Schulbeginn fertig

Nachdem die Planungsarbeiten bei Heinkel Modulbau abgeschlossen waren, dauerte die Produktion der 20 Module etwa zwei Monate. Für das Schulgebäude wurden neue Module und Module eines anderen Gebäudes verbaut. Die Bauweise von Heinkel Modulbau zeichnet sich durch Nachhaltigkeit sowie hohe Qualität aus. Module können mehrfach verwendet werden. Nach vier Wochen Montagezeit in den Sommerferien und der anschließenden Innenausstattung durch den Bauherrn war das Interims-Schulgebäude bezugsfertig. Die Stadt Rottenburg hat das Schulgebäude für zwei Jahre angemietet und kann die Nutzungszeit bei Bedarf verlängern.

Das Interimsgebäude für das Gymnasium auf einen Blick:

. 20 Module

. Gesamtgröße 23 x 15 Meter

. Raumhöhe 2,75 m, teilweise abgehängt auf 2,65 m

. Eingeschossiges Gebäude

. 3 Klassenräume, ein breiter Flur

. Sanitäreinheiten für Schüler und Schülerinnen sowie Lehrer, Lager und Technikraum

. Fassade mit ansprechender heller Lackierung des Trapezblechs

. Vordach über dem Eingangsbereich

. Akustikdecke

. Brandschutz: F30

. Heizung: Wandkonvektoren

. Erstellt gemäß Schulbau- und GUV-Richtlinie

Weitere Informationen:

Heinkel Modulbau GmbH

David Lieble

Helfensteinerstr. 28

89143 Blaubeuren

Tel: 07344 - 173-13

E-Mail: d.lieble@heinkel-modulbau.de

Website: www.heinkel-modulbau.de

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Projekt:Agentur Heimpel Braunsteffer GmbH

Claudia Braunsteffer

Magirusstraße 33

89077 Ulm

Tel: 0731 - 96287-0

E-Mail: c.braunsteffer@projektagentur.de

Über die Heinkel Modulbau GmbH

Die Heinkel Modulbau GmbH mit Sitz in Blaubeuren ging im Jahre 2000 aus dem 1945 gegründeten Familienunternehmen Heinkel Fahrzeugbau und der Firma Heinkel Medizinsysteme hervor. Das Unternehmen ist auf die Planung und Erstellung hochwertiger, mobiler Raumsysteme und Sondercontainer in modularer Bauweise für Büro und Verwaltung, Kindergärten und Schulen, Verkaufsbereiche, Technikausstattungen, Medizin und Labor, Pforten sowie Sanitär und Soziales spezialisiert. Neben Raumsystemen für Privatwirtschaft, Großindustrie und öffentliche Hand bietet Heinkel Modulbau auch spezielle Technik-Container für ganz besondere Anforderungen. Das Unternehmen zeichnet sich durch eine gleichbleibende Qualität und Präzision in der Fertigung aus und konnte sich dank der hochwertigen Modulbau-Lösungen in dem kontinuierlich wachsenden Markt immer höhere Marktanteile sichern. Neben dem Kerngeschäft in Deutschland, Österreich und der Schweiz realisiert das Unternehmen auch vermehrt im anderssprachigen Ausland hochprofessionelle Lösungen für mobile Raumsysteme. Mit seinen 75 Mitarbeitern erwirtschaftete die Heinkel Modulbau GmbH im Jahr 2019 einen Umsatz von über 20 Millionen Euro. www.heinkel-modulbau.de

