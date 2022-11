© Foto: wallstreet:online Publishing GmbH



Zurzeit wird adesso in der Börsenpresse hochgelobt. Nicht näher benannte Analysten würden "ein Potenzial für einen Kursanstieg von 50 Prozent und mehr" sehen, heißt in einem Konkurrenz-Medium. - Was geht bei adesso?

Berenberg, Warburg und Jefferies stufen Adesso in ihren jüngsten Analysen auf "Buy". Kursziele jeweils: 205,00 Euro, 195,00 Euro und 200,00 Euro. Wir haben bei Marcel Torney (Foto), unserem smallCAP Champions-Experten, nachgefragt: Was hältst Du von Adesso? Wie sind Deiner Meinung nach die Aussichten für Renditejäger bei adesso?

Marcel Torneys Antwort: "Bei adesso läuft es derzeit rund. Das IT-Unternehmen überraschte kürzlich mit starken Quartalsergebnissen. Das robuste Umsatz- und Ergebniswachstum im 3. Quartal 2022 spiegelt die erfolgreiche Geschäftsentwicklung wider. Analysten reagierten positiv auf das Zahlenwerk. Der Markt fasste nach den Zahlen ebenfalls frischen Mut. Die Aktie legte zunächst kräftig zu, steht nun aber vor einem wichtigen Widerstandsbereich. Aus charttechnischer Sicht ist die Zone 135 Euro / 140 Euro für die adesso-Aktie eine nicht zu unterschätzende Herausforderung."

By the way: Mein Kollege Marcel Torney, Chefredakteur unseres smallCAP Champions-Börsendienstes, hat für Sie einen kostenlosen (!) Report ( hier gratis downloaden!) zusammengestellt. Marcel meint, dass sich auch in der zweiten und dritten Reihe Aktien finden ließen, die das Prädikat "sturmfest" verdienten. Erfahren Sie mehr über eine besondere Aktien-Perle, die auch mit einer interessanten Dividenden-Rendite überzeuge. Hier klicken.



Autor: Christoph Morisse, wallstreet:online Zentralredaktion

Enthaltene Werte: DE0009653386,DE000A0Z23Q5