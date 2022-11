Paris (www.fondscheck.de) - In einer aktuellen Publikation erläutern Tegwen Le Berthe (Head of ESG Scoring & Methodology), Timothée Jaulin (Head of ESG Development & Advocacy, Special Operations), Florent Deixonne (Head of ESG Regulatory Strategy) und Viola de Vecchi (ESG Advocacy Analyst) von Amundi, welche Folgen der EU-Aktionsplan "Finanzierung nachhaltigen Wachstums" für Investoren hat, wie die EU-Regulierung als weltweites Modell gelten kann und welche praktischen Hürden es für Investoren noch zu überwinden gilt. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...