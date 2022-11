Wien (www.fondscheck.de) - Der 1989 lancierte Carmignac Patrimoine (ISIN FR0010135103/ WKN A0DPW0) war lange Zeit ein Liebling der Investoren, so die Experten von "FONDS professionell".Altmeister Edouard Carmignac habe das Portfolio erfolgreich durch die Finanzkrise 2008 gesteuert. Aber in den vergangenen Jahren habe der inzwischen nur noch rund 7,5 Milliarden Euro schwere Mischfonds öfter hinter seinen Mitbewerbern gelegen. Im Oktober nun habe sich seine Performance jedoch weiter verbessert, sodass er von der Ratingagentur Scope nach mehr als einem Jahr mit einer unterdurchschnittlichen Note wieder ein "C" auf der Notenskala von "A" bis "E" verliehen bekommen habe. ...

