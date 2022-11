Wien (www.fondscheck.de) - Das Wiener Venture-Capital-Unternehmen Speedinvest und das Private Banking der Erste Bank sind eine Vertriebskooperation eingegangen, so die Experten von "FONDS professionell".Privatbankkunden werde ein Einstieg in den Speedinvest-IV-Fonds angeboten. Die Mindesteinstiegsschwelle liege bei 100.000 Euro, wobei das Kapital innert maximal sechs Jahren "in etwa ähnlichen Tranchen" abgerufen werde. Laut einer Erste-Group-Sprecherin würden die Kunden "über eine Treuhandstruktur" in den Hauptfonds von Speedinvest investieren. ...

