DJ TAGESVORSCHAU/Donnerstag, 24. November (vorläufige Fassung)

=== 07:30 FR/Remy Cointreau SA, ausführliches Ergebnis 1H *** 08:00 EU/Acea, Nfz-Neuzulassungen, Oktober *** 08:45 FR/Geschäftsklimaindex November PROGNOSE: 102 zuvor: 103 09:00 DE/Bundesarbeitsminister Heil, Rede im Bundestag *** 09:30 DE/Süddeutsche Zeitung, Abschluss Wirtschaftsgipfel (seit 22.11.), u.a. Teilnahme von CDU-Vorsitzenden Merz, Deutsche-Bank-CEO Sewing (10:30) und Bundesgesundheitsminister Lauterbach (15:00) *** 09:30 SE/Sveriges Riksbank, Ergebnis der Sitzung des geldpolitischen Rats *** 09:30 EU/Sondertreffen der Energieminister *** 10:00 DE/ifo-Geschäftsklimaindex November PROGNOSE: 85,0 zuvor: 84,3 Lagebeurteilung PROGNOSE: 93,7 zuvor: 94,1 Geschäftserwartungen PROGNOSE: 77,0 zuvor: 75,6 *** 11:00 DE/Bundesbank, PK zur Vorstellung des Finanzstabilitäts- berichts 2022 11:00 Fußball-WM/Schweiz - Kamerun (Gruppe G) *** 12:00 TR/Türkische Zentralbank, Ergebnis der Sitzung des geldpolitischen Rats *** 13:30 EU/EZB, Protokoll der geldpolitischen Sitzung vom 27. Oktober *** 14:00 GB/EZB-Direktorin Schnabel, Rede bei Bank of England Watchers' Conference 14:30 DE/Bundeswirtschaftsminister Habeck, Eröffnungsrede auf dem "Paper Summit" - 150 Jahre Papierverband in Deutschland *** 15:00 BE/Geschäftsklimaindex November PROGNOSE: -14,0 zuvor: -15,5 *** 17:00 DE/EZB-Ratsmitglied Nagel, Teilnahme an Panel des BdB - Börsenfeiertag in den USA ===

