Der S&P500 bewegt sich weiterhin im Short-Bereich im oberen Bereich des fallenden Trendkanals im Wochenchart. Zudem notiert der S&P 500 weiterhin unter dem 50er-EMA im Wochenchart im Bereich von 4.050 Punkten und deutet damit weitere Schwäche an. Es bietet sich eine langfristige Short-Chance auf den S&P 500 an. Solange der S&P 500 in dem fallenden Trendkanal verläuft, ist mit eher weiter fallenden Kursen zu rechnen. Nach oben hat der S&P 500 nur ...

