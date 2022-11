Zwei Dinge werden am Mittwoch den Handelsverlauf an der Wall Street beeinflussen: der bevorstehende Feiertag (Thanksgiving) morgen und das Sitzungsprotokoll der Notenbank, das am Abend veröffentlicht wird. Ansonsten sind die Impulse für die US-Börsen zur Wochenmitte eher mau. Entsprechend pendeln die wichtigen US-Indizes 30 Minuten vor dem Start um die Schlusskurse des Vortages.Alle aktuellen Entwicklungen sehen Sie im Video.

