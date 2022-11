Die Analysten honorieren die neue Roadmap bis zum Jahr 2027 und erhöhen das Ziel von 17,80 auf 26,20 €. Die Eckpfeiler der neuen Strategie sind der Ausbau des eigenen Portfolios auf 1,5 GW und die Diversifizierung in den PV-Bereich (derzeit 283MW + 102MW im Bau), ein durchschnittlicher jährlicher Projektumsatz von >600MW/MWp (Durchschnitt 2017-21: 400MW), Ausbau der Entwicklungspipeline auf >20GW (9M/22: 11,4GW) und (IV) >3,5GW an Projekten unter Verwaltung in O&M (9M/22: 2,2GW). Um das volle Potenzial der Energiewende auszuschöpfen, will sich PNE auf die Entwicklung von Hybridprojekten (Power-to-Gas, Power-to-Liquid, Power-to-Heat) konzentrieren und strebt an, mindestens 2 GW an Offshore-Windprojekten in seine Pipeline aufzunehmen. Das EBITDA soll auf 150 Mio. € steigen.



Volker Schulz





